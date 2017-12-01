АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 2-4 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

2 декабря на Центральном республиканском стадионе Душанбе состоится финальный матч 26-го розыгрыша Кубка Таджикистана, в котором встретятся чемпион страны "Истиклол" и вице-чемпион республики "Худжанд". Начало в 14:00.

Суперлуние - совпадение полнолуния c максимальным приближением Луны к Земле - можно будет наблюдать с вечера 3 декабря до утра 4 декабря. По данным Московского планетария, в этот день Луна будет иметь самые большие видимые размеры в 2017 году.

3 декабря состоится турнир по мини-футболу «Оранжевый мяч» среди девушек-непрофессионалов в рамках Глобальной кампании «16 дней активности против гендерного насилия». Турнир пройдет в Спортивном комплексе Налогового комитета. Начало в 11 часов.

В Минске 2-4 декабря состоятся соревнования за Кубок СНГ по таэквондо ИТФ, в котором участвуют около 90 спортсменов из Таджикистана.

2-3 декабря в Токио (Япония) пройдет турнир «Большого шлема» по дзюдо. В заявке сборной Таджикистана – 4 спортсмена



ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 2 ДЕКАБРЯ

1945 - В США создан первый ядерный реактор, нацеленный на использование атомной энергии в мирных целях.

1997 – В Душанбе в ходе операции спецслужб ликвидирован главарь преступной группировки Ризвон Садиров.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 3 ДЕКАБРЯ

Международный день инвалидов.

1967 – Проведена первая в мире операция по трансплантации сердца.

2002 – Состоялся первый официальный визит президента РТ Э. Рахмона во Францию.

2009 – Таджикистан и Россия подписали Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

2010 – В столице прошел Форум развития Таджикистана;

2014 – Парламент принял решение, что дети таджикских дипломатов будут обучаться в школах зарубежья за счет госбюджета.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 ДЕКАБРЯ

2009 – Таджикистан подписал Картахенскую декларацию 2009 года «Солидарное обязательство по безминному миру».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 2 ДЕКАБРЯ

1908-1974 – родился писатель, драматург и переводчик, автор многочисленных пьес, фельетонов и рассказов Самад Гани. Его книга «Шахнаме» Фирдоуси и Чернышевский» признана книгой года.

1918 – родилась актриса театра Хайри Усмонова

1938 – родился доктор медицинских наук профессор Хамдам Рафиев.

1948 – родилась заслуженная артистка Таджикистана, актриса театра Шарофат Рашидова

1950 – родился заслуженный работник Таджикистана Абдулхафиз Азизов

1964 – родился литературовед Боймурод Шарифзода

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 3 ДЕКАБРЯ

1927 – Родилась журналист Буринисо Бердиева.

1935-1994 – родился исполнитель народных песен, Заслуженный работник культуры Таджикистана Курбон Зардак.

1948 – родился актёр театра и кино Асалбек Назриев

1960 – родился литературовед, академик Носирчон Салимов

1976 – родилась журналист Наргис Хамрабаева

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 4 ДЕКАБРЯ

1887-1957 – родился поэт, один из основоположников современной таджикской поэзии Абулькасим Лахути, в 1922 эмигрировавший из Ирана в СССР.

1896 – Родился выдающийся русский писатель, Народный поэт Таджикистана Николай Тихонов.

1947 - родился экс-премьер-министр Таджикистана Яхъё Азимов

1955 – родилась актриса театра Гулсара Кодирова

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах ночью без осадков, днем местами дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 7-12 тепла, к вечеру понижение до 0-5 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 0-5 тепла.

По Хатлонской области- Переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 8-13 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 6-11 тепла, по ВГБАО ночью 12-17 мороза, днем 0-5 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах без осадков, лишь к концу дня местами дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью -3+2, днем 3-8 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков, лишь к концу дня дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 9-11 тепла, к вечеру понижение до 2-4 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков, лишь к концу дня дождь. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 8-10 тепла.