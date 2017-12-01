После вступления в действие в 1995 году закона «О приватизации жилищного фонда РТ» государство начало передавать в собственность гражданам квартиры государственного жилищного фонда. По всей стране ЖЭУ перестали оказывать услуги по содержанию многоквартирных домов. В Кулябе ЖЭУ противятся объединению собственников жилья в ТСЖ.

В ситуации разбирался корреспондент «АП».

В 2009 году в Таджикистане вступил в силу Закон «О содержании многоквартирных домов и товариществах собственников жилья». Жилищно-эксплуатационные управления (ЖЭУ) создавались в советские времена для управления государственным жилищным фондом. Сегодня одной из форм управления многоквартирным домом является товарищество собственников жилья (ТСЖ). Эта организация собственников квартир сама расходует средства на управление. Нормы нового закона дают право выбора формы управления самим собственникам квартир. Теперь общее собрание собственников квартир может самостоятельно определить форму управления, разработать бюджет для дома, а самое главное - все деньги, которые будут собирать собственники, будут расходоваться только на их дом. Никто не имеет права заставить жителей платить деньги непонятно кому и непонятно за что. Жильцы сами определяют нужную сумму, сами же ее и расходуют на свой же дом.

Тяжбы ТСЖ в Кулябе

По решению хукумата Куляба было создано десять ТСЖ, которые объединились в одну Ассоциацию под руководством Сафола Абдулахадова.

По словам Абдулахадова, все ТСЖ открывают спецсчета в банках и собранные средства используют для коммунальных нужд своего дома.

- В домах, построенных еще в советское время, часто случаются аварии: то поломки в подвале, то крыша протекает. Жители сами решают свои проблемы, - говорит глава Ассоциации.

Но, по словам жителей Куляба, их принуждают платить деньги за содержание коммунальной организации при местом хукумате, хотя она ничего не делает.

Д. Сайдалиев, руководитель НПО «Шахрванд» города Куляба, в интервью «АП» заявил, что он участвовал в проекте по разъяснению населению необходимости создания новых форм управления общим имуществом в многоквартирных домах.

- Владельцы квартир в десяти многоэтажных домах создали свои ТСЖ, но коммунальная организация при хукумате противится подписывать акты передачи домов на баланс ТСЖ. Есть решение председателя города, но руководитель коммунального предприятия города Кадам Зарипов не дает своего согласия, - говорит Сайдалиев.

По словам жителей, они обратились с письмом в городскую мэрию, но в ответе за подписью зампреда города С.Исмоилзода говорится, что дома будут переданы на баланс ТСЖ только после погашения долгов.

- Остается непонятным, о каких долгах идет речь, если жители вот уже более двадцати лет сами решают свои коммунально-ремонтные проблемы и коммунальная организация ничего не делала для наших домов, - возмущаются жители многоэтажек.

По словам Абдулахадова, он с группой инициаторов был в Худжанде, изучал их опыт создания ТСЖ.

- В Худжанде, да и в Душанбе, созданы сотни ТСЖ, и жители в целом довольны их работой. Любая авария ликвидируется в кратчайшие сроки. А вот в Кулябе 154 дома нуждаются в ремонте, коммунальной организации города нет до них дела, и к тому же она не дает возможности выполнить эту работу товариществам жильцов, - сетует Абдулахадов.

Руководитель Ассоциации говорит, что ТСЖ собирает с каждого жильца квартир по 7,5 сомони. Все собранные средства расходуются сообща, и каждый может узнать, куда расходуются деньги.

- Например, ремонтируются крыши, инженерные коммуникации в подвалах. Коммунальные службы требуют деньги и ничего не делают, даже на ремонт фасада зданий перед какими-то мероприятиями они собирают деньги и работу выполняют некачественно, - говорит он.

С большим трудом, но нам удалось встретиться с руководителем коммунальной организации при хукумате Куляба Кадамом Зариповым. Комментируя ситуацию, он был краток. «Пусть жители многоэтажек рассчитаются с долгами, потом мы подпишем акт о передаче дома на баланс их ТСЖ», - заявил он.

А пока коммунальные службы сами бездействуют, не реагируя на ежедневные проблемы жителей высоток, не давая людям решать их, объединившись в товарищества, люди вынуждены решать свои проблемы сами.