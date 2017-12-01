Первого декабря в Казахстане отмечают День Первого Президента. Эта дата в истории современного Казахстана имеет большое значение: 26 лет тому назад в этот день Нурсултан Назарбаев был всенародно избран Первым Президентом республики и страна начала свою новейшую историю.

О том, как это было, – в нашем материале.

26 лет тому назад, 1 декабря 1991 года, в Казахстане произошло еще непривычное для тех времен событие – всенародные выборы Президента республики. Главным кандидатом стал Нурсултан Назарбаев, который за несколько месяцев до выборов – в августе 1991 года – сложил с себя обязанности Первого секретаря ЦК Компартии Казахстана и высказался за прекращение деятельности Комитета. У Нурсултана Назарбаева в республике было много сторонников, с середины 80-х годов все его высказывания и решения пользовались невероятной популярностью среди населения Советского Казахстана. Более того, Нурсултан Назарбаев считался самым популярным и перспективным лидером среди всех руководителей республик Советского Союза. Поэтому, когда в стране были объявлены президентские выборы, граждане Казахстана, во-первых, показали высокую явку (88,2%), а во-вторых, отдали в пользу Нурсултана Назарбаева 98,7% голосов. В Казахстане появился Первый Президент, и это было только начало нового и трудного пути.

Одним из первых шагов Президента стало подписание 10 декабря 1991 года закона о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан. А спустя еще шесть дней - 16 декабря 1991 года - Верховный Совет провозгласил государственную независимость Казахстана. Первые годы после объявления о своей независимости стали для Казахстана действительно переломными и судьбоносными, определившими путь развития республики.

Обстановка в те годы, не только в Казахстане, но и на всей территории огромной Советской империи, была чрезвычайно сложной и опасной. СССР рушился на глазах, и под обломками огромного государства нужно было не только уцелеть, но и отстоять целостность своей территории, уберечь народ от конфликтов и социальной напряженности. Сделать это было нелегко: сразу в нескольких регионах СССР вспыхнули национальные конфликты, плановая экономика всех советских республик находилась в руинах, как выстраивать новую – никто не знал.

С избранием на высший пост Нурсултан Назарбаев сразу предпринимает активные шаги, направленные на укрепление политической и экономической самостоятельности Казахстана в рамках реформируемого СССР и в то же время проявляет волю для недопущения развала устоявшихся социально-экономических и исторических связей между народами.

«Модель Назарбаева»

Это сейчас Нурсултана Назарбаева называют «автором самого успешного проекта государственного строительства на постсоветском пространстве»; в 90-е годы Первому Президенту Казахстана приходилось принимать совершенно новые для того времени решения, успех которых можно было просчитать только гипотетически – на практике в нашем регионе их еще никто не опробовал.

«Он брал на себя всю историческую и политическую ответственность. В кризисные 1994–1995 годы никто не хотел брать на себя эту ответственность, - рассказывает один из авторов недавно презентованной книги «Модель Назарбаева» Тимур Шаймергенов, заместитель директора Библиотеки Первого Президента РК. - Многие реформы Верховный совет блокировал. Именно тогда он принял решение подписывать указы, имеющие силу законов, самостоятельно. То, что мы сейчас имеем, естественно, опирается на его личность. Приведу пример. В 1998 году в своей книге известный геостратег Збигнев Бжезинский писал, что у Казахстана нет будущего. В 2009 году во время встречи с ним в Вашингтоне я напомнил ему про этот его прогноз. В диалоге со мной он признал, что ошибся. Он сказал: ‟У вас было много проблем и вызовов, но я не учел один момент – у Казахстана есть лидер, способный принимать решения, у которого есть четкое видение, который способен организовать народ, мобилизовать все интеллектуальные и трудовые ресурсы. Я не учел момент политического лидерства”. То есть иностранные эксперты высокого уровня также признают именно роль личности Президента».

Кстати, книга «Модель Назарбаева», в которой авторы попытались провести управленческий анализ государственного строительства в Казахстане, получила свое название именно потому, что многие решения в начале пути были разработаны и приняты лично Президентом.

«В 90-е годы у нас были нестабильные политические институты, были ограниченные человеческие ресурсы – мало было профессионалов, был большой отток людей, - продолжает Шаймергенов. - Очень многие позиции указывали на то, что у Казахстана нет будущего. Многие эксперты делали такие прогнозы. Но именно Глава государства, будучи стратегом и хорошим менеджером, сумел найти адекватные решения, сумел убедить иностранцев вкладывать в Казахстан. Существует стереотип, что у нас супернефтяная страна, супернефтяная экономика. На самом деле это не так. У нас всего 2% мирового запаса нефти. И по всем параметрам развития мы находимся в топе-50 стран мира. Есть страны типа Венесуэлы и Нигерии, в которых 10-12% мировых запасов нефти, но они находятся по уровню развития на 120-м месте и далее. То есть мы разрушили стереотип, [показав] что наличие нефтяных ресурсов не является гарантией успеха, стабильности и процветания. Для того чтобы эффективно использовать эти минимальные ресурсы, уметь их выгодно продать, нужна стратегия, нужны знания, навыки. И «Модель Назарбаева» себя оправдала с точки зрения, что мы сумели при минимальных условиях, при комплексе рисков стать относительно стабильным, относительно успешным государством. Относительно, потому что всегда есть примеры более успешные. Мы отталкиваемся от своей исторической точки, от 90-го года. За этот период мы достигли очень многого и продолжаем идти вперед».

Эксперты отмечают, что секрет успеха реформ, инициированных Нурсултаном Назарбаевым в 90-е годы, заключается в том, что Президент начал с экономики, а затем подошел к политике. Благодаря этому Казахстан стал единственной страной в СНГ, которая уже в 2003 году восстановила промышленное производство на уровне докризисного 1991 года.

«Мы строили независимое государство на принципах западной демократии»

Еще в самом начале становления суверенного Казахстана Президент Нурсултан Назарбаев выдвинул главный принцип: внешняя политика Республики Казахстан есть продолжение ее внутренней политики, инструмент внешнеполитического обеспечения общественно-политической стабильности, национальной безопасности, создания благоприятных внешних условий для дальнейшего экономического, социального, интеллектуального и культурного развития и реформирования страны.

В своей книге «Вехи жизни» Нурсултан Назарбаев описывает свои первые решения так: «с самого начала мы строили независимое государство на принципах западной демократии с учетом передового опыта азиатских государств и особенностей нашего многоязычного, многоконфессионального общества. Наша внешняя политика была подчинена этой идее. Мы сумели воспользоваться международным сотрудничеством как инструментом для укрепления казахстанской государственности и независимости. Международный авторитет - это взвешенная внешняя политика и уверенное внутреннее развитие».

Впрочем, развитием внешней политики Нурсултан Назарбаев начал заниматься еще задолго до того, как был избран Президентом страны. На международной арене Казахстан заявил о себе еще в начале 1991 года, когда президент Турции Тургут Озал посетил республику по приглашению Нурсултана Назарбаева. Таких полномочий – осуществлять внешнеполитические связи, минуя союзные власти - прежде не было ни у одного из субъектов СССР.

Но реальное осуществление Казахстаном своего государственного суверенитета берет свое начало с документа огромной исторической значимости - Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР, принятой Верховным Советом республики 25 октября 1990 года.

Историческое значение Декларации о государственном суверенитете состоит прежде всего в том, что она придала реальное содержание государственному суверенитету республики, обозначила собственную государственность Казахстана.

В книге «На пороге XXI века» Нурсултан Назарбаев пишет: «25 октября 1990 года мы приняли Декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР. Центр не хотел уступить ни пяди своих полномочий. Но в этом документе, вопреки желанию руководства СССР, мы определили неприкосновенность границ нашей республики, верховенство Конституции и законов Казахстана. Декларация установила, что Казахстан является самостоятельным субъектом международных отношений, самостоятельно определяет внешнюю политику в своих интересах, обменивается дипломатическими и консульскими представительствами, участвует в деятельности международных организаций. Тогда это был смелый шаг».

«Вдохновленный идеями Президента, народ построил процветающее государство»

Такие смелые шаги Нурсултан Назарбаев совершал еще не раз. Первые два этапа модернизации республики, которые были инициированы Президентом этой страны, стали периодами важнейших преобразовательных процессов, в результате которых Казахстан вошел в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Третий этап был обозначен как выход на уровень глобальной технологической конкурентоспособности на основе создания новых драйверов роста национальной экономики, модернизации базовых отраслей индустрии, стимулирования инновационной и деловой активности бизнеса, науки и общества.

Своим видением основных этапов модернизации Казахстана поделился председатель Мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин на прошедшей на этой неделе в Астане Международной парламентской конференции «Казахстанская модель модернизации в новой глобальной реальности», посвященной Дню Первого Президента.

Выступая перед зарубежными гостями, Нигматулин отметил, что, вопреки многочисленным пессимистичным прогнозам, народ, вдохновленный идеями Президента Нурсултана Назарбаева, преодолев все трудности и испытания, сумел построить сильное, процветающее государство, которое сегодня пользуется заслуженным уважением у всего мира.

Это стало возможным благодаря полномасштабным президентским реформам, которые обеспечили устойчивый рост экономики, справедливую социальную политику, неуклонную демократизацию общества.

- Наши нынешние успехи – это результат самоотверженного, кропотливого труда всех казахстанцев под руководством своего национального Лидера, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Говоря о казахстанской модели модернизации, Спикер Мажилиса отметил ряд особенностей, характерных для всех трех этапов реформирования страны.

Это, в первую очередь, единое авторство всех казахстанских реформ.

- Основным идеологом и автором идеи обновления страны является Первый Президент Нурсултан Назарбаев. Именно Лидер Нации по праву считается главным творцом и идейным вдохновителем кардинальных реформ в Казахстане, - подчеркнул Нигматулин.

Среди характерных особенностей названы непрерывность и всеобъемлющий масштаб модернизации. Спикер Мажилиса отметил поступательный характер модернизации на протяжении всей истории независимого Казахстана, назвав Президента политиком, расширяющим горизонты, который при достижении успеха всегда ставит новую планку для себя и для своего народа.

Также Нурлан Нигматулин остановился на трех направлениях казахстанской модели модернизации. Это: новый уровень технологической и инфраструктурной модернизации; новая конституционная реформа и дальнейшая политическая модернизация, а также духовная модернизация и обновление национального сознания.

- Безусловно, это требование в первую очередь относится к корпусу государственных служащих, и особенно к нам – депутатам высшего представительного органа страны, осуществляющего законодательную власть, - сказал Спикер Мажилиса.

Нигматулин также обратил внимание участников конференции и на тесную связь процесса модернизации Казахстана с общемировыми трендами.

- Речь идет не только о влиянии вызовов современности на казахстанские реформы. Здесь прослеживается и обратная связь, которая проявляется в активной роли Казахстана в формировании глобальной повестки дня, - отметил Спикер Мажилиса.

Прежде всего, это инициативы Президента Казахстана о всемирном ядерном разоружении, борьбе с экстремизмом и терроризмом, формировании региональной зоны безопасности в Центральной Азии, миротворческие усилия Казахстана по прекращению боевых действий между противоборствующими сторонами в Сирии.

- Поэтому вполне закономерно, что именно Казахстан стал первой страной Центрально-Азиатского региона, выбранной непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Воплощение в жизнь инициатив политика глобального масштаба – Нурсултана Назарбаева – так или иначе меняли и меняют современную картину мира, - подчеркнул Спикер Мажилиса.

Отметив, что Программа Третьей модернизации Казахстана имеет все предпосылки для успешного претворения в жизнь, Нигматулин остановился на ключевых. Среди них - конкретный алгоритм действий, который определяет место и роль госорганов, институтов гражданского общества и всех казахстанцев в целом; внушительные человеческие и природные ресурсы, а также общее стремление к новым изменениям всего казахстанского общества.

- Отличительной чертой казахстанцев является уверенность в своих силах, уверенность в незыблемости наших ценностей Независимости, наше единство и сплоченность вокруг идей Лидера Нации. Именно это триединство: единая страна, единая Нация, единый Лидер – есть и будут ключевыми факторами успеха казахстанской модели модернизации страны, - сказал Нурлан Нигматулин.