Исполнительный директор UNAIDS (Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу) Мишель Сидибе говорит в интервью Tagesspiegel о том, что вполне реально остановить эпидемию СПИДа до 2030 года, сообщает InoPressa.

По словам Сидибе, мир без СПИДа - не иллюзия. "Давайте вспомним, с чего мы начинали. СПИД был стремительно набирающей обороты эпидемией, стоившей жизни на сегодняшний день 35 млн человек. Сначала не было способов противостоять эпидемии. Когда появились первые лекарства, их могли позволить себе единицы. А теперь, посмотрите, мы достигли невероятно значимых результатов".

"Еще никогда за всю свою историю человечество не демонстрировала такой сплоченности, как в борьбе со СПИДом. Сотрудничество политиков, представителей гражданского общества и науки не только помогло обуздать саму болезнь, но и привело к тому, что теперь каждый имеет право на доступные медикаменты. Сегодня мы впервые можем утверждать, что среди ВИЧ-инфицированных сегодня больше тех, кто живет, получая терапию, чем тех, кто остается без нее. Из 36,7 млн ВИЧ-инфицированных по всему миру доступ к антивирусной терапии имеет 20,9 млн. В 2000 году лишь 90 человек в Африке получали лечение - сегодня это 4 млн. Это говорит о том, что мы можем сломать хребет СПИДу", - уверен исполнительный директор UNAIDS.

"Если раньше терапия стоила 15 тыс. долларов в год на одного пациента, и он должен был принимать до 18 разных таблеток в день, то сегодня это уже 80 долларов и 1 таблетка в день", - сообщил Сидибе. "Кроме того, более ранняя диагностика на 96% защищает от дальнейшей передачи ВИЧ", - добавил он.

"Неосведомленность о болезни является одним из самых серьезных вызовов. Мы должны распространять тест-полоски внутри коммун (...) и предлагать их как часть других регулярных обследований, - призвал собеседник издания. - К сожалению, сегодня мы не можем охватить всех. На юге Африки 80% недавно инфицированных - это молодые девушки, а значит, мужчины обследований не проходили".

Останавливаясь на ситуации в странах Восточной Европы и Центральной Азии, Сибиде указал: "С 2010 года мы регистрируем в этом регионе на 60% больше случаев инфицирования, причем 80% из них приходится на Россию. Смертность от СПИДа также набирает обороты в этой стране".

Эксперт связывает такое положение вещей "со стигматизацией и дискриминацией". 40% ВИЧ-инфицированных в России - это трансгендеры и гомосексуалисты, наркозависимые, те, кто занимается проституцией. "Эти люди в России фактически лишены прав, их приравнивают к преступникам. Поэтому зачастую они предпочитают скрывать наличие инфекции и не принимают помощь. Если нам не удастся разомкнуть этот дьявольский круг, в ситуации мало что получится изменить", - сказал глава UNAIDS.

По мнению Сибиде, одну из ведущих ролей должна взять на себя Германии - во-первых, у нее налажены двусторонние связи с Москвой, во-вторых, она является ведущей мировой державой в области здравоохранения. "У России есть возможности справиться со СПИДом к 2030 году, она даже может стать в этом вопросе примером для подражания для всего мира", - сказал он.

Как подчеркнул Сидибе, "со СПИДом удастся справиться лишь тогда, когда борьба будет вестись по всем фронтам. Это подразумевает, в первую очередь окончание дискриминации определенных групп, просвещение и доступность информации и, безусловно, доступ к тест-полоскам и медикаментам". "Конечно, я мечтаю о мире без СПИДа, но буду доволен, если мы сможем настолько контролировать болезнь, что скажем: СПИД остался в прошлом. Думаю, до этого не так уж далеко. И если моему поколению не удастся достичь этой цели, то следующему - точно".