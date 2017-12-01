Руководителей органов внутренних дел (ОВД) Узбекистана будут менять каждые три года, переводя их на равнозначную должность. Об этом сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на постановление президента , подписанном 29 ноября.

В руководство ОВД будут назначаться преимущественно выпускники факультета (высших курсов) подготовки руководящих кадров вузов МВД. Предельный возраст пребывания на службе установлен для офицерского состава - 55 лет, генеральского - 60 лет, рядового и сержантского, а также для женщин вне зависимости от их специального звания - 50 лет. Поступивших в вузы МВД обяжут после окончания обучения отслужить пять лет в ОВД либо в других государственных органах. На службу принимаются мужчины ростом не ниже 165 сантиметров, женщины – от 160 сантиметров.

В постановлении говорится, что деятельность МВД в сфере подбора и расстановки кадров, а также организации прохождения службы признана неудовлетворительной. За подбор кадров начальники ОВД всех уровней будут нести персональную ответственность. Работа всех работников системы будет оцениваться ежеквартально. С 1 января 2018 года тех, кто грубо нарушил служебную дисциплину либо имеет низкую эффективность в работе, будут наказывать штрафом в размере до 50 процентов от их должностного оклада. Генпрокуратуре поручено внести предложения по усилению уголовной ответственности за умышленное укрытие преступлений от учета.

За хорошую службу сотрудников ОВД будут поощрять денежной суммой в размере до половины оклада. Инициативных и добросовестных хотят награждать ведомственными значками - «За безупречную работу в ОВД» или «Гордость ОВД». Кроме того, они могут рассчитывать на беспроцентный заем для улучшения жилищных условий - на срок до пяти лет, сумма - не более тысячекратного размера минимальной заработной платы (172 млн 240 тысяч сумов или около $21.400). Кроме того, они могут получить единовременную выплату в размере до двукратного размера денежного содержания для проведения свадебных торжеств и других мероприятий, и до пятикратного размера – для лечения тяжелых заболеваний.

Этим же постановлением президента утвержден дисциплинарный устав ОВД. Согласно ему, служебная дисциплина обязывает сотрудников ОВД соблюдать Конституцию и законы Узбекистана, безусловно выполнять свой долг «Служить интересам народа», с честью и достоинством вести себя вне службы и так далее.

Напомним, закон «Об органах внутренних дел» был принят в Узбекистане в сентябре 2016 года. В апреле 2017-го президент Шавкат Мирзиёев публично раскритиковал систему ОВД и велел ее реформировать. В частности, он признал, что система подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников милиции не отвечает предъявляемым требованиям, имеют место факты взяточничества и злоупотребления служебным положением. Ранее местные и международные правозащитные организации в течение многих лет критиковали власти Узбекистана и, в частности, силовые структуры этой страны в массовых нарушениях прав человека, акцентируя внимание на пытках и жестоком обращении с гражданами.

Отметим, что с недавних пор в Узбекистане официальные лица стараются не употреблять слова «милиция» и «милиционер». Как заявил в мае 2017 года бывший тогда главой МВД Абдусалом Азизов, вместо этих слов решено использовать «органы внутренних дел» и «сотрудник органов внутренних дел». Однако из-за некоторой громоздкости эти термины в обществе и интернет-пространстве продолжают заменять указанными выше привычными вариантами.