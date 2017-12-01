В результате стрельбы на территории университета в пакистанском городе Пешавар погибли девять человек, еще 37 пострадали, сообщает местная газета The Dawn.

Отмечается, что число пострадавших может увеличиться, так как полицейская операция на территории кампуса продолжается.

Боевики, напавшие на кампус аграрного университета в городе Пешавар в Пакистане, ликвидированы, сообщает местный телеканал Geo TV со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что всего нападавших было трое. Вооруженные люди открыли стрельбу на территории аграрного университета в городе Пешавар.

«Полиция и солдаты оцепили территорию университета. Из кампуса также был слышен взрыв», — сказал представитель правоохранительных органов.

Reuters также сообщает, что ответственность за атаку взяла на себя группировка «Талибан».

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