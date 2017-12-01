В соцсетях появилось видео, на котором видно, как учительница ударила школьницу. Якобы за то, что та пошатнула свою парту. Действие проиходит на уроке в одном из классов средней общеобразовательной школы №21 города Душанбе.

Данное видео появилось на видеохостинге instagram два дня назад в гуруппе tajikistan-news, а затем было выложено в соцсети Фейсбук и вызвало резонанс пользователей.

На записи, опубликованной в сети, видно, как педагог ударила ученицу, и выгнала ее из класса. Видео, длительностью примерно 15 секунд, было снято на мобильный телефон учениками.

В Министерстве образования и науки Таджикистана "АП" подтвердили данный факт, отметив, что на данный момент создаана рабочяя группа, которая проведет проверку этого инцидента. Никаких других комментариев в Минобрнауки больше не дали.