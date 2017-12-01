Мусульмане Таджикистана, как и все мусульмане мира отмечают 1 декабря день рождения Пророка Мухаммада (с). Во всех пятничных мечетях страны день рождения Пророка Мухаммада – Мавлид ан-Наби отметят чтением молитв и словами поминания пророку Мухаммаду (с), стихотворными повествованиями о его жизни и рождении.

На Мавлиде принято выражать радость по поводу прихода в этот мир Мухаммада (с), которого мусульмане считают последним посланником Бога, и возносить за это благодарность Всевышнему, обращаться к Богу с мольбами, раздавать милостыню бедным и вести благочестивые разговоры друг с другом.

День рождения основоположника ислама Пророка Мухаммада (с) или Мавлид ан-Наби празднуют в 12-й день третьего месяца лунного календаря Раби аль-авваль – по григорианскому календарю в 2017 году он выпадает на 1 декабря.

Мавлид ан-Наби, что в переводе с арабского означает рождение Пророка, основные течения в исламе празднуют в разные дни – сунниты отмечают день рождения Пророка Мухаммада 12-го числа Раби аль-авваль, а шииты — 17-го.

Месяц Раби аль-авваль, что в переводе означает начало весны – занимает особое место в мусульманском календаре, в который родился Пророк Мухаммад (с), а затем и ушел из жизни.

Пророк Мухаммад (с) родился около 570 года (по другим источникам в 571 года) нашей эры по григорианскому календарю в священном городе Мекке (Саудовская Аравия).

Точная дата рождения Пророка Мухаммада (с) осталась неизвестна, поэтому в исламе праздник рождения в действительности приурочен к дате его смерти — согласно исламу, смерть — это не что иное, как рождение для вечной жизни.

Отец Пророка Мухаммада (с) умер за несколько месяцев до его рождения, а матери – Амине, явился во сне ангел, который сообщил, что она носит особенного ребенка под сердцем.

Мухаммад (с) осиротел, когда ему было около шести лет, и его опекуном стал дед Абдуль Муталиб – глава Хашимитского клана. Через два года, после смерти деда, мальчик попал в дом дяди Абу Талиба, которой стал обучить его искусству торговли.

Мухаммаду (с) исполнилось 40 лет, когда началась его пророческая миссия.

В жизнеописании основоположника исламской религии сказано, что Мухаммад (с) часто любил уединяться от суеты и мира в пещере горы Хира, где погружался в созерцание и раздумья.

Первая сура Корана была ниспослана Пророку в пещере горы Хира в Ночь Могущества и Предопределения или Ляйлят-аль-Кадр, в 610 году.

Миссия длилась до последних дней жизни Мухаммада (с), так как ниспосылался Великий Коран Пророку в течении 23 лет.

Мухаммад (с) начал проповеди о единобожии и Исламе сразу после получения первых аятов Корана. Число его приверженцев постоянно росло.

В проповедях Мухаммада (с) влиятельные жители Мекки увидели угрозу власти и планировали заговор против него, а последователей Пророка подвергали издевательствам, насилию и даже пыткам.

Соратники уговорили Пророка покинуть опасный край и переехать из Мекки в Ясриб (названный позже Мединой). Мухаммад (с) прибыл в Медину 22 сентября 622 года.

Именно с этого великого события начинает свой отсчет мусульманское летоисчисление.

Пророк Мухаммад (с) вернулся в Мекку в 630 году, торжественно въехав в священный город спустя 8 лет после изгнания, где Пророка встретили толпы почитателей со всей Аравии.

Вскоре Ислам распространился по всей Аравии.

Пророк Мухаммад (с) ушел из жизни в ночь на 8 июня 632 года.

Его похоронили там, где он умер, в доме его жены Айши. Впоследствии над прахом Пророка возвели прекрасную мечеть, которая стала одной из святынь мусульманского мира. Поклониться гробу Пророка Мухаммада (с) является для мусульман таким же богоугодным делом, как и паломничество в Мекку.

В день рождения Пророка Мухаммада (с) в исламских странах традиционно проводят мавлиды – торжественные мероприятия, где мусульмане восхваляют Пророка, рассказывают о его жизни, о его семье и обо всем, что связано с ним.

Хотя среди исламских богословов существуют разногласия в вопросе о дозволенности праздника в честь дня рождения Пророка Мухаммада (с), в некоторых мусульманских странах Мавлид ан-Наби отмечается достаточно пышно — в городах развешивают плакаты с аятами из Священного Корана, люди собираются в мечетях и поют религиозные песнопения (нашиды).

Материал подготовлен на основе открытых источников