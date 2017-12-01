Молодежная сеть гендерных активистов (молодежная сеть) создана в столице Таджикистана при поддержке Офиса программ ОБСЕ в Душанбе. Она состоит из 45 молодых людей (15 юношей и 30 девушек), которые являются представителями молодежных отделений различных политических партий и организаций гражданского общества столицы, Хатлонской и Согдийской областей республики.

Как сообщается в релизе Офиса программ ОБСЕ в Душанбе, участники молодежной сети были отобраны на основе учета их приверженности и мотивации, проявленной ими в ходе различных мероприятий по наращиванию потенциала, организованных Офисом программ ОБСЕ в Душанбе в течение последних двух лет, таких как программа наставничества и другие учебные курсы. В ходе этих мероприятий участники продемонстрировали свою высокую инициативность относительно продвижения гендерного равенства в своих сообществах.

«ОБСЕ привержена всестороннему учету гендерной проблематики, предусмотренного в Плане действий по обеспечению гендерного равенства 2004 года организации и отражённого в различных решениях Совета министров ОБСЕ. За последние два года мы смогли наладить в Таджикистане позитивные отношения с 45 юношами и девушками. Посредством предоставления им консультаций и поддержки, мы обучили их содействию продвижения гендерного равенства, преодолению гендерных стереотипов, сохраняя, при этом, традиционные моральные ценности», - сказал глава Департамента по вопросам человеческого измерения Офиса программ ОБСЕ в Душанбе Скотт Кирин.

«Мы решили создать сеть, состоящую из 45 мотивированных молодых людей, во время проведения кампании «16 дней активных действий по искоренению гендерного насилия», и раздали всем «оранжевые» сертификаты, символизирующие лучшее будущее без насилия - для всех женщин и девочек. Эти молодые люди будут играть большую роль в создании будущего, состоящего из равных возможностей для всех», - отмечает сотрудник по гендерным вопросам и вопросам борьбы с торговлей людьми Офиса программ ОБСЕ в Душанбе Весна Иванович-Кастаред.

Кроме того, 15 молодых людей из этой сети присоединятся к сети «MenEngage» («Мужчины — участники») в Таджикистане - сети, функционирующей при поддержке ОБСЕ, направленной ​​на привлечение мужчин и юношей к участию в деятельности по предотвращению насилия в отношении женщин и борьбе с этим негативным явлением.

В сообщении подчеркивается, что Офис программ ОБСЕ в Душанбе продолжит оказывать поддержку этой сети, поскольку ее члены занимаются наставничеством среди своих сверстников в сельских регионах.