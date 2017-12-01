В республике зима вступит в свои права уже в эту субботу: 2 декабря в стране ожидается резкое изменение погоды. Столбик термометра опустится разу на 10 градусов, пройдут дожди, переходящие в снег. На следующей неделе и вовсе ожидаются морозы – до минус пяти-семи градусов.

По данным синоптиков, 2 декабря в республике ожидается понижение дневной температуры на 10-12 градусов. В отдельных районах ветер усилится до 17-22 м/с.

На севере Таджикистана, в Согдийской области уже сегодня синоптики прогнозируют осадки.

В Хатлоне в долинах температура сегодня днем 11-16 тепла, в предгорьях - 8-13 тепла.

В Душанбе сегодня сохранится переменная облачность, к концу дня будет дождь. Температура 13-15 градусов тепла днем, но уже ночью до нуля.

Начиная с понедельника, 4 декабря, в страну придут морозы: столбик термометра опустится ниже нуля. Во вторник ожидается минус 5 градусов мороза, а в среду - до минус 7.