Dushanbe authorities have decided to demolish one of Dushanbe’s wholesale markets -- Shanghai Bazar, better known as Khitoi (Chinese) Bazaar. Merchants should leave the market territory until the end of the week.

