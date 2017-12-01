Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие и выступил 30 ноября на сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности в Минске.



В своем выступлении Эмомали Рахмон в очередной раз призвал своих партнеров содействовать в укреплении таджикско-афганской границы, которая фактически является южной границей страны-участниц ОДКБ, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

Он привлек внимание участников встречи к глобальным и региональным проблемам и вызовам, угрожающим безопасности странам-участницам, предложив найти меры для совместного противодействия этим угрозам.

К основным угрозам президент Таджикистана причислил терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков и другие проявления организованной транснациональной преступности.

В работе сессии также приняли участие президент России Владимир Путин, президент Армении Серж Саргсян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

с сайта kremlin.ru

Между тем, как передает пресс-служба президента России, по итогам встречи президенты стран ОДКБ подписали Декларацию в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием Организации, Заявление о ситуации в Сирии и вокруг нее, а также пакет решений, касающихся деятельности Организации.

Организация Договора о коллективной безопасности в настоящее время объединяет Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан.

Целями Организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых отдаётся политическим средствам.

В ходе встречи главы государств-участников ОДКБ обсудили текущую ситуацию в регионе и в мире, основные направления деятельности Организации и сотрудничество в различных областях для обеспечения безопасности в регионе.