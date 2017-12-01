Люберецкий суд Москвы принял решение о выдворении из России в Таджикистан главы Федерации мигрантов СНГ Каромата Шарипова, сообщает Национальная служба новостей. Ему уже выдали извещение о депортации в Таджикистан.

Согласно постановлению Люберецкого городского суда Московской области глава Федерации мигрантов СНГ Каромат Бакоевич Шарипов признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.3 ст.18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

На заседании суда сторона защиты пыталась оспорить решение Смоленского управления ФСБ РФ о том, что Шарипов незаконно получил российский паспорт. Однако все ходатайства защиты были отклонены.

После вынесения решения о депортации и взыскании штрафа в размере пяти тысяч рублей Шарипова задержали в зале суда.

По словам волонтера ликвидированного движения «Таджикские трудовые мигранты» Гули Кадыровой, которая была на заседании, ранее смоленское управление ФСБ решило, что Шарипов незаконно получил паспорт, пишет издание.

Каромат Шарипов в суде Фото © «Гражданские силы.ру»

«У нас сегодня было слушание. Мы подали иск в отношении решения, вынесенного Смоленским УФСБ о том, что у Шарипова был незаконно полученный паспорт. Слушание длилось с 14:00 до 17:30, суд нам отказал. Шарипова задержали прямо в здании суда, снимая это на камеры, сопроводили его на четвертый этаж. Его закрыли на какое-то время в кабинете. Адвоката к нему пустили только спустя 20 минут после того, как он об этом попросил», — рассказала Кадырова.

Она добавила, что суд отклонил все ходатайства Шарипова и не принял документы, подтверждавшие, что Шарипов гражданин России.

«Мы направляли запрос в Минобороны к Шойгу, в управление, которое должно дать справку о том, что он служил и находится под юрисдикцией Министерства обороны РФ. Ни одно наше ходатайство не приняли, а приняли те, что предоставил ответчик. При этом ответчик от Смоленской области, в которой выносили решение об изъятии его паспорта, не присутствовал на суде. Был только представитель УФМС Люберецкого района, который и изымал паспорт», — отметила Кадырова.

ИА Фергана отмечает, что Смоленское управление ФСБ изъяло у Шарипова паспорт 5 октября. В ФСБ пришли к выводу, что он получил документ незаконно, в итоге было принято решение об аннулировании всех ранее выданных ему паспортов.

Сам Шарипов утверждает, что стал гражданином России сразу после распада СССР и никогда не был гражданином Таджикистана. После распада Советского Союза он проходил службу в Московском военном округе.

В августе 2016 года Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения «Таджикские трудовые мигранты», которым руководил Шарипов, из-за нарушений в уставе и протоколах съездов. Движение было создано Шариповым и действовало с 2008 года.

О подаче документов на регистрацию нового общественного движения «Федерация мигрантов СНГ» было объявлено в сентябре 2017 года. Участники первого заседания координационного совета организации решили, что она будет работать, даже если не получит государственной регистрации. Они подчеркнули, что российское законодательство разрешает гражданам «создавать на добровольной основе общественные объединения для защиты общих интересов и достижения общих целей».

В сентябре этого года после массовых задержаний мигрантов, собравшихся у территории торгового комплекса «Москва», Шарипов рассказал, что поводом для их недовольства стало избиение гражданина Таджикистана, который работал там грузчиком.

По данным Шарипова, охранники комплекса вывели мужчину на свалку, избили его до потери сознания, после чего «замотали белой материей и выбросили за пределы рынка». «Народ видел, что происходит. Сами рабочие, никто с улицы не приходил. Сами рабочие потребовали наказать преступника. Вместо того, чтобы наказать преступника, начали хватать людей и избивать», — объяснил Шарипов массовый конфликт.

Вскоре он начал говорить о планах собрать в Москве 100-тысячный митинг мигрантов.

Еще в октябре 2014 года у Шарипова прошли обыски по уголовному делу о принуждении к сделке (часть 1 статьи 179 УК) руководства рынка «Садовод» в Москве. Дело возбудили по заявлению начальника охраны рынка Александра Портных, который утверждал, что Шарипова пытался захватить рынок. Лидер движения «Таджикские трудовые мигранты» проходил в деле как свидетель.