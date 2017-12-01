Узбекистан заключил с Рособоронэкспортом контракт о закупке 12 ударных вертолетов Ми-35. Об этом 30 ноября сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, контракт был подписан по итогам визита в Узбекистан премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в начале ноября. Поставки вертолетов начнутся в 2018 году.

Транспортно-боевые вертолеты Ми-35М предназначены для уничтожения бронетехники, для огневой поддержки сухопутных войск, а также для транспортировки военнослужащих, эвакуации раненных, перевозки грузов и других задач.

Вертолеты могут работать круглосуточно и приспособлены для различных метеоусловий.

Источник добавил, что сейчас в Узбекистане по приглашению узбекской стороны находится делегация Рособоронэкспорта.

Члены делегации обсуждают с представителями Минобороны и Госкомитета по оборонной промышленности перспективы дальнейших закупок военной техники и оборудования. Информацию подтвердил и источник агентства ТАСС в дипломатических кругах.

По словам собеседников РИА Новостей и ТАСС, все перечисленное свидетельствует о начале практический реализации договора о военно-техническом сотрудничестве, который был подписан Россией и Узбекистаном осенью 2016 года.