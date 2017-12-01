В ближайшие несколько дней на севере Афганистана местными силами и американским спецназом будет развёрнута совместная операция по борьбе с группировкой «Исламское государство», пишет Афганистан.ру.

О перспективе проведения крупной зачистки сообщил на недавней пресс-конференции командующий ВС США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон, выступая перед репортёрами Пентагона по спутниковой связи.

Отделение террористической группировки «Исламское государство» расширяет свою деятельность на севере Афганистана, в то время как США и союзнические силы неустанно бомбардируют крупные центры боевиков в восточной части страны, сообщает 29 ноября издание The Washington Times со ссылкой на заявление генерала Пентагона.



«Небольшие элементы афганской ячейки ИГ обеспечивают присутствие в северных провинциях Фарьяб и Джаузджан, которые граничат с Туркменистаном», - отметил командующий ВС США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон.

В соответствии с планами американского командования, боевые действия будут проходить в провинциях Фарьяб и Джаузджан.

Напомним, что в настоящее время население данных провинций обеспокоено ростом активности боевиков ИГ, в числе которых замечены иностранные вербовщики и инструкторы.

Тем не менее, Николсон выразил уверенность в том, что попытки «Исламского государства» создать халифат в стране не могут увенчаться успехом, и в ходе боевых операций группировка несёт ощутимые потери.

«Мы в значительной мере отрезали их от внешних каналов финансирования и поддержки, и они испытывают трудности с заменой своих лидеров», – подчеркнул генерал в своём выступлении.

По словам главы миссии «Решительная поддержка», США так и не получили свидетельств переброски в Афганистан боевиков ИГ из Ирака и Сирии, и преимущественно в рядах группировки в ИРА сражаются приверженцы Исламского движения Узбекистана, а также бывшие члены пакистанского «Талибана».

Согласно отчётам американского военного командования, с марта текущего года в Афганистане против ИГ было проведено около 1400 наземных операций и авиаударов, при этом были убиты более 1600 боевиков, передаёт телеканал “1TV”.