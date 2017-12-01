Госсекретарь США Рекс Тиллерсон может уйти в отставку в ближайшие несколько недель, а его место займет директор ЦРУ Майк Помпео. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники в американской администрации, пишет Медуза.

Издание отмечает, что пока остается неясным, принял ли президент США Дональд Трамп окончательное решение об отставке Тиллерсона.

По данным The New York Times, в случае кадровых перестановок пост директора ЦРУ получит сенатор из Арканзаса Том Коттон. Как сообщает газета, сенатор дал понять, что согласится на такое назначение.

Слухи о возможной отставке Рекса Тиллерсона появились около полугода назад. В июле об этом сообщал телеканал CNN. Американские СМИ пишут о разногласиях между госсекретарем и президентом страны — в частности, по поводу урегулирования конфликта вокруг ядерной программы Северной Кореи.

В октябре телеканал NBC сообщил со ссылкой на источники в Белом доме, что Тиллерсон якобы при свидетелях назвал Трампа кретином. CNN подтверждал эту информацию.