Кабинет министров Узбекистана утвердил Концепцию обеспечения безопасного туризма в Бухаре, Самарканде, Хиве и Шахрисабзе. Об этом сообщает "Открытая Азия" со ссылкой на gazeta.uz.

В управлениях внутренних дел Бухарской, Самаркандской, Хорезмской и Кашкадарьинской областей будут действовать ситуационные центры. Их задачи: мониторинг состояния безопасного туризма, информирование туристов о потенциальных угрозах в режиме реального времени, а также помощь в защите их прав и законных интересов.



В областных УВД будут созданы управления по обеспечению безопасного туризма. Их начальники одновременно станут заместителями начальников УВД, а личный состав сформируется по конкурсу из числа сотрудников, в первую очередь, владеющих иностранными языками.



Обеспечение безопасности туристов в период прибытия, использования транспорта и перемещения. Планируется создать единую информационную базу данных государственных и негосударственных организаций, оказывающих услуги в туристской сфере и ведущих учет прибывших туристов.



В Бухаре, Самарканде, Хиве и Шахрисабзе на объектах транспортной инфраструктуры и сферы оказания услуг будут установлены плакаты, знаки и указатели.

с сайта theopenasia.net

Мобильное приложение будет информировать туристов о правилах пребывания, визовых и регистрационных процедурах, достопримечательностях и маршрутах, а также ближайших опорных пунктах органов внутренних дел и медучреждений. В этом же приложении будет возможность направить сигнал бедствия правоохранителям или написать обращение в консульство своей страны.

Обеспечение безопасности мест проживания, гостиничного размещения и обслуживания туристов. В каждой гостинице будет внедрена электронная информационная система «Э-мехмон» («Э-гость»), позволяющая формировать базу данных прибывших туристов. За входами гостиниц будет вестись круглосуточное видеонаблюдение.



Кроме того, будет внедрен единый аппаратно-программный комплекс «Безопасный туризм». Это система видеонаблюдения, анализа и автоматизированной обработки информации, приема и регистрации сообщений о правонарушениях и происшествиях.



Обеспечение безопасности туристов и официальных зарубежных делегаций при посещении туристских достопримечательностей и организации вечернего досуга. Среди прочего намечена разработка требований и установка специальных технических средств индивидуальной защиты туристов.