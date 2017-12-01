На календаре 1 декабря, а значит пора задуматься о том, что вы будете дарить своим родным на Новый год 2018, в котором на пост заступит Желтая Земляная Собака. На первый взгляд – странный зверь, на поверку – дружелюбная особа, ценящая свободу и разумный комфорт. На каком подарке остановить свой выбор подскажут особенности характера управительницы, мудрый зодиак (раз уж речь зашла об эзотерике) и толщина вашего кошелька. А фантазию мы разбудим.

Овен

Овну предстоят перемены в жизненном ритме. Драматизация обстановки, завышенные притязания к окружающим сменятся активной деятельностью, переоценкой возможностей, радостью от побед. Подарите Овну то, что подчеркнет его успешность: очки в стильной оправе, многофункциональный гаджет, золотые или серебряные запонки, мастер-класс по интересам.

Подойдет и бюджетный вариант – кружка с мотивирующей надписью, перчатки для сенсорного экрана, мыло ручной работы.

Телец

Глобальным планам Тельца в 2018 году сбыться не суждено. А вот небольшие задачи и повседневные дела будут выполняться с легкостью. В этот спокойный период застоя рекомендуется избавиться от надоевших и вышедших из строя вещей. Намекните или прямо предложите Тельцу расчистить пространство для свежей энергии. Идея наверняка вдохновит, а вам будет что подарить на Новый год близкому человеку. Купите ему новую более функциональную вещь взамен старой.

Близнецы

Активность представителя этого знака зодиака будет подогреваться непоседливостью Собаки. В целом 2018 год будет удачным для Близнецов, но желание везде успеть может снизить результативность. Помогите им сконцентрироваться и подарите то, что фиксирует внимание на важных моментах жизни: фотоаппарат, видеокамеру, тренинг по интересам. А можно и удобную пару спортивной обуви или велосипед для мобильности.

Рак

Подарки на год Собаки для Рака не должны быть связаны с бытовой сферой. Им представится отличная возможность выбраться из укромного убежища, погрузиться в яркие эмоции, завести интересные знакомства. Для начала новой жизни подойдут: абонемент в СПА-салон или фитнес-центр, билет на премьеру фильма или спектакля, добротный кожаный аксессуар, мотивирующая книга, туристическая путевка.

Лев

Кредо этого огненного знака – быть в центре внимания. А в 2018 году для этого не придется прилагать даже минимальных усилий - все получится само собой. Привлечь удачу, притянуть успех и просто блистать Львам помогут ювелирные украшения. Только не дарите цепочки и модные колье-чокеры, напоминающие ошейники. Они могут быть расценены в этом году как посягательство на свободу.

Дева

Кажется, что практичность, бережливость, любовь к порядку, присущие Девам, не совсем вписываются в характер хозяйки 2018 года. Однако Земляной пес любит делать запасы и абсолютно не склонен делиться добычей. Кроме того, у них общая стихия – земля. Дела у Дев будут складываться отлично, а на досуге им рекомендуется заняться обустройством жилища. Подарите вещи для домашнего уюта – плед, подушку, картину, светильник. Подойдет и бытовая техника или посуда.

Весы

Выбирая подарок для представителя этого знака зодиака, отдайте предпочтение большому количеству небольших подарков в оригинальной упаковке. Чаша Весов качнется в сторону успеха – материального, карьерного, в личной жизни. Позвольте им ощутить эйфорию от неожиданных сюрпризов уже накануне удачного периода. Упакуйте в яркие коробочки или бумагу шоколад, чай, кофе, элитный алкоголь. Модницам – красивые колготки или перчатки, практичным – кошелек, домоседам – уютные тапочки. Главное, чтобы подарок был не один, а несколько.

Скорпион

Один из самых сильных знаков зодиака ждет непростой период сомнений, ревности к чужим успехам и второй половине. Собака не рекомендует предаваться пессимизму. Помогите своим близким направить потенциал в позитивное русло. Что подарить на год Собаки в таком случае – зависит от личности: мистикам – магический набор, карьеристам – дорогую авторучку, любителям эпатажа – стильную шляпу, авантюристам – захватывающий квест. Нестандартная вещь привлечет собачий взгляд, а с ним и удачу.

Стрелец

Неугомонных Стрельцов будут обуревать новые планы, цели, мечты. Захочется все успеть и приступить к реализации задуманного немедленно. Желание свернуть горы принесет плоды, но не следует забывать об отдыхе. Покровительница года одобрит абонемент в бассейн, набор ароматических масел, настольную игру, дачный гамак или кресло-качалку. Актуален и необычный новогодний подарок – живой щенок. Но этот сюрприз лучше предварительно согласовать.

Козерог

Год Желтой Собаки откроет множество перспектив. Козероги смогут реализоваться в деловой сфере и творчестве. Предпочтительны подарки статусные, количеством не затмевающие качество: марочное вино, брендовая одежда, предметы хобби и увлечений, аксессуары для рабочего стола. Козерога порадуют и пушистые варежки, меховые тапочки, уютная пижама. Стоимость не в приоритете, главное – изюминка.

Водолей

Неукротимые мечтатели смогут определиться с целями, довести многие дела до логического завершения. Импульсивность, свойственная Водолеям, приобретет более практичный характер и 2018 год станет весьма плодотворной. Но естественная потребность быть в центре внимания не может остаться неудовлетворенной. Новогодний презент должен быть эффектным и даже эксцентричным – бар-глобус, яркая бижутерия, шоппинг со стилистом, новомодный гаджет для автомобиля или кухни.

Рыбы

Спокойно плыть по течению – самый разумный выбор для Рыб в 2018 году. Для них подойдут подарки практичные либо связанные с их родной водной стихией: билет в аквапарк, домашний водопад, комплект постельного белья голубого цвета, ортопедическая подушка. Рыбам придутся по душе эзотерические предметы – украшения-талисманы, наборы для медитации, ароматические палочки и свечи.

Итак, проявляйте фантазию, ориентируйтесь на практичность и руководствуйтесь выделенным бюджетом. Удачного выбора, приятных сюрпризов и счастливого Нового года!