Главным новогодним аксессуаром является, конечно, елка. Борцы за экологию в унисон твердят, что праздничная ель должна быть искусственной, а любители "природного" утверждают, что Новый год без живой ели — не Новый год. Так что же выбрать: пушистую, ароматную, но столь недолговечную живую ёлку или компактную, прочную и практичную искусственную?

Искусственная ель

Искусственные ели с каждым годом все больше вытесняют своих "живых" собратьев, становясь популярнее по нескольким причинам.

Первая и для некоторых самая веская причина покупки искусственной елочки — долговечность. За такое дерево вы платите раз и на долгие годы. Кроме того, этот выбор является очень практичным: достаточно просто разобрать ель после праздников и аккуратно запаковать, не повредив части дерева. Искусственная ель не будет колоться, она простоит хоть до 8 марта и не осыплется сотнями иголочек, которые необходимо доставать буквально из всех щелей.

В последние годы причиной покупки именно ненатуральной новогодней ели также является бережное отношение к природе. Вырубка живых деревьев наносит сильный ущерб — посаженные новые растения не успевают за вырубкой, ведь скорость роста у вечнозелёных растений низка — порядка 10–20 см в год.

Но всё-таки искусственная ёлка, даже если она произведена в соответствии с самыми высокими стандартами качества, сделана из пластика с использованием других химических соединений, о которых зачастую не пишут на этикетке. Известно, что поливинилхлорид (ПВХ), из которого чаще всего делают искусственные ели, создаётся из нефтяных ресурсов и отягощается вредными соединениями свинца. Более того, при всех своих положительных качествах поливинилхлорид является наиболее опасным из всех типов пластмасс, учёные утверждают, что при нагревании из ПВХ выделяется аналог боевого отравляющего газа — фосгена.

Кроме того, искусственная ель не пахнет, а потому рождественского аромата в квартире, конечно, не будет.

Натуральная ель

Все дни новогодних праздников вас будет радовать ни с чем не сравнимый аромат настоящей ёлки.

Ещё одним очевидным плюсом вечнозелёной красавицы является её внешний вид — именно его стараются имитировать производители искусственных ёлок.

Запах, исходящий от живой ели, это не только праздничное настроение. Ель выделяет большое количество фитонцидов, а потом превосходно очищает воздух от вредных бактерий. Кроме того, живая ель — это хороший источник биоэнергии, снимающий негатив, раздражение и усталость.

Что касается хвои, она очень богата минеральными солями, эфирными маслами, витамином С и другими полезными компонентами. Кроме того, хвойный запах благотворно влияет на нервную систему, снимает напряжение и нервозность. Вообще, эфирные масла хвойных деревьев издавна широко используются для профилактики респираторных заболеваний и дезинфекции.

Собирать живую ёлку не надо, единственная проблема — это установка, но решить её легко — сейчас многие продавцы предлагают подставки для ёлок или даже ёлки в горшках. Хранить такую ель после праздников не приходится, это позволит сэкономить место в доме.

Кроме очевидных плюсов у живой ели в квартире есть и минусы. Живая ёлка требует внимания и специального ухода, к чему готовы не все. Чтобы сохранить дерево, необходимо запастись терпением. К примеру, чтобы приготовить раствор для ёлки, требуется растворить в воде таблетку аспирина, щепотку соли и ложку сахара. Аспирин предупреждает развитие бактерий, а соль и сахар нужны для питания. Затем следует смешать данный раствор с чистым песком и установить ёлку таким образом, чтобы ствол дерева был погружён на 15–20 сантиметров. Кроме того, рекомендуется время от времени опрыскивать ель свежей водой.

У живой елки осыпается хвоя, чем дольше такое дерево будет стоять, тем больше сухих иголочек вы будете находить по всему жилому помещению.

Что касается аллергии, которую приводят в качестве аргумента "против" приверженцы пластиковой елки, живое новогоднее дерево может вызывать у некоторых людей негативную реакцию. Однако искусственная елка, даже упакованная и аккуратно спрятанная на весь год, будет непременно собирать пыль, которая также может вызвать аллергию.