В России за 10 лет обследованы свыше 16 миллионов трудовых мигрантовч, сообщила на совещании в Совфеде заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Лариса Дементьева.

"В целом, за период с 2007 года по сентябрь 2017 года было обследовано 16,2 миллиона иностранных граждан, было выявлено 87 тысяч 608 больных инфекционными заболеваниями, в том числе больных ВИЧ — 19 тысяч 100, больных туберкулёзом — 30 тысяч", — цитирует Дементьеву РИА Новости.

Ранее, член Совета Федерации Людмила Бокова назвала серьезной проблемой теневой рынок поддельных медицинских справок.

В этой связи сенатор предложила продумать возможность вынести на обсуждение формирование некоего информационного реестра, который мог бы включить информацию о заболевающих мигрантах и об интеграции данного реестра с единой базой данных по миграции.

"Чтобы было понятно, что этот человек законно находится у нас на территории РФ, что его можно привлекать к работе, что по нему нежелательность пребывания исключена", — пояснила Бокова.