Редактор газеты "Асман плюс" Назира Бегим обратилась на своей странице в Facebook к президенту страны Сооронбаю Жээнбекову с просьбой разрешить в Кыргызстане многоженство, - пишет Kaktus media. По ее словам, статья 153 Уголовного кодекса не работает. И в обществе много "примерных семей", практикующих многоженство, пишет наш партнер "Открытая Азия".

"Сегодня наша нация переживает деградацию. Красивые, воспитанные кыргызские женщины выходят замуж за иностранцев. Большинство из них пережили сложные времена и развод. Также усиливается проституция. Защитить кыргызских женщин от таких проблем могут только кыргызские мужчины. Хоть многоженство и не было древней традицией кыргызского народа, но токол имели многие еще с тех времен. От токолок рождались наши баатыры", - написала Назира Бегим. Эта же женщина ранее организовывала различные дебаты на тему многоженства и заявляла, что готова сама стать второй женой.

Напомним: в связи с тем, что экс-муфтий Кыргызстана Чубак ажы Жалилов взял вторую жену, в обществе поднялся шум. Руководитель некоммерческой организации "Кылым шамы" и правозащитница Азиза Абдирасулова намерена привлечь экс-муфтия к уголовной ответственности.

Глава исламской женской организации "Мутакалим" Жамал Фронтбек кызы считает: "Закон должен показать свою силу в случае духовного лидера и экс-муфтия Чубак ажы Жалилова".

Редакция Kaktus.media узнала, как относятся к многоженству горожане. Социальные сети кыргызского сегмента тоже не оставили этот вопрос без внимания. В основном критиковали Чубака ажы женщины, мужчины же в большинстве своем посчитали, что вторая жена - "это неплохо".