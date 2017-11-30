Завтра, 1 декабря, заработают телефоны доверия «Барки точик», по которым потребители в любое время суток смогут пожаловаться на отключения электроэнергии.

«Дежурные, которые будут работать круглосуточно, будут регистрировать каждый звонок касательно отключения электроэнергии», - говорится в сообщении «Барки точик».

Местные электрические сети, после получения уведомлений от дежурных, должны будут принимать действенные меры по устранению проблем.

В сообщении отмечается, что о действиях дежурных и принятых ответственными лицами мерах будет каждое утро докладываться главе «Барки точик».

Кроме того, каждый потребитель может посредством телефонов доверия сообщить о случаях незаконного отбора электроэнергии.

Номера телефонов доверия ОАХК «Барки точик»: 235-96-74; 235-96-94; 610-60-50

Отметим, что лимит на потребление электроэнергии в Таджикистане не вводится уже с января этого года.

Энергетики связывали это с увеличением электроэнергетических мощностей в стране.

А осенью, когда он по традиции должен был быть введен, власти объявили, что больше не будут вводить лимитированную подачу электроэнергии, с условием, если население будет экономно ее использовать.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 14 октября этого года на встрече с представителями бизнеса в Душанбе заявил, что, «если население Таджикистана поддержит нас и вы, предприниматели, которые имеют промышленные предприятия, и осенью и зимой будете экономно тратить электроэнергию, то нашего электричества будет хватать нам на 24 часа в сутки. Больше никаких ограничений осенью и зимой не будет».