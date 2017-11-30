Абоненты компании Tcell, подключенные к Интернет-тарифам, могут пользоваться Интернет-банкингом в Банке Эсхата и ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ абсолютно бесплатно!

Интернет-технологии быстрыми темпами развиваются на мировом рынке, и появляются все более удобные методы управления банковским счетом – такие, как Интернет-банкинг. Интернет-банкинг – это удобное дистанционное обслуживание Вашего счета в банке посредством Интернета.

Подключение Интернет-банкинга дает возможность дистанционно управлять своими финансами, не посещая офиса банка, из любой точки мира, в режиме 24/7. А абонентам Tcell больше не нужно задумываться о расходе Интернет-пакета, ведь исходящий трафик в Интернет-банкинге в Банке Эсхата и ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ не тарифицируется, и абсолютно бесплатен!

Сегодня в Таджикистане 100 тысяч счетов имеют доступ через Интернет и мобильную связь (по данным Банковского бюллетеня 2017), и это число постоянно увеличивается. Использование Интернет-банкинга не требует специальных навыков и знаний, пользоваться Интернет-банкингом также легко, как и любым сайтом, что максимально упрощает жизнь каждого человека в управлении своими средствами.

Какие преимущества дает Интернет-банкинг? Переводите и конвертируйте средства, оплачивайте услуги (связь, телевидение, коммунальные услуги, покупки в Интернете, электронные кошельки), погашайте кредиты, получайте информацию о Ваших вкладах и кредитах – и все это выгодно, просто, мгновенно и безопасно!

Партнерство компании Tcell с Банком Эсхата и ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ нацелено на повышение финансовой грамотности населения, популяризацию мобильного управления своим счетом в банке и удобство пользователей данных услуг.

«Но самое главное, благодаря этой инициативе, мы упростим жизнь простых людей и сэкономим их время», - отмечают в «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ».

Используйте новые технологичные возможности совершенно бесплатно!

Более подробную информацию об акции и услугах Интернет-банкинга «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» вы можете узнать на сайте https://imon.tj/ и по телефону (+992)92-771-11-22.

Более подробную информацию об акции и услугах Интернет-банкинга от Эсхата, можно узнать на сайте http://eskhata.com/ и по телефону 808.