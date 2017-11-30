Торговый дом «Узтрейд» подписал экспортные контракты на поставку готовой продукции в Душанбе на общую сумму $2,6 млн., сообщает CA-News со ссылкой на министерство внешней торговли Узбекистана.



Номенклатура продукции включает в себя готовые текстильные изделия, хозяйственное мыло, продукцию сантехники, готовые изделия из гипса, краски и эмульсии, трубы из ПВХ, клейкая лента (скотч), плинтус напольный, а также другую продукцию субъектов частного предпринимательства.

Накануне, 29 ноября, в Душанбе на базе торгового дома «ТД Узтрейд Таджикистан» открылся шоу-рум «Узтрейд», в котором представлена широкая номенклатура товаров узбекского производства.

На презентации участвовали представители министерства промышленности и новых технологий, послы Казахстана, Кыргызстана, Торгпредства РФ, Торгово-промышленной палаты, дипкорпуса и международных организаций, СМИ и общественности Душанбе – всего около 120 человек.

Это уже шестой узбекский торговый дом, открытый в текущем году в Таджикистане.

Являясь крупным структурным подразделением министерства внешней торговли Узбекистана, компания «Узтрейд» ведет свою деятельность в 16 странах мира, в том числе, в России, Индии, США, Казахстане и других.

«Узтрейд Таджикистан» займется увеличением объемов экспортных поставок узбекской продукции и укреплением ее позиций на местном рынке.

За первое полугодие 2017 года объем взаимной торговли с Таджикистаном увеличился на 22%.