Временно исполняющий обязанности государственного министра Туркменистана — председателя госконцерна «Туркменгаз» Мырат Арчаев в среду в Ашхабаде вновь заявил о готовности своей страны поставлять природный газ в Европу и страны СНГ, сообщает CA-News со ссылкой на «Прайм».

Выступая на 28-й сессии конференции Энергетической хартии, он отметил, что у Туркменистана имеется действующая система магистральных газопроводов в северном направлении, по которой осуществлялся экспорт природного газа в Россию и другие страны СНГ.

«В случае применения основополагающих принципов договора Энергетической хартии и достижения определенных договоренностей со странами-транзитерами данная газопроводная система потенциально может задействована для осуществления поставок природного газа из Туркменистана в страны Европы и СНГ», - сказал Арчаев.

Глава «Туркменгаза» уже второй раз за этот месяц заявляет о готовности туркменской стороны, при достижении определенных договоренностей, поставлять природный газ в страны Европы и СНГ. В первый раз Арчаев заявил об этом на международной нефтегазовой конференции, прошедшей в Ашхабаде в начале этого месяца.

Туркменистан по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира, наряду с Россией, Ираном и Катаром. На протяжении длительного времени главным покупателем туркменского газа был российский «Газпром» GAZP -1,21%. Однако с 2016 года из-за разногласий по цене российский газовый гигант прекратил закупки природного газа в Туркменистане.

Экспорт природного газа в Иран «Туркменгаз» также был вынужден с 2017 года резко сократить из-за накопившейся крупной суммы задолженности по оплате ранее поставленных объемов. Туркменская сторона ранее называла сумму в $2 млрд.

