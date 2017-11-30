Президент Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочей поездки в Марыйский велаят дал старт строительству новой железнодорожной линии от туркменской границы к афганскому городу Тургунди, сообщает CA-News со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Проект Азиатского международного железнодорожного транспортного коридора нацелен на включение Афганистана в качестве составной части в региональную транспортную сеть с перспективой выхода на государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Тем самым, у этой страны появляется реальная возможность стать важным звеном международных транспортных коридоров, проходящих по территории Центральной Азии по направлениям «Север-Юг» и «Восток-Запад».

Предполагается, что железнодорожные пути и автострады соединят город Тургунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом, затем с портом Туркменбаши на Каспийском море. Далее коридор продолжится через Каспий до Баку, затем через Тбилиси на Анкару и далее до Стамбула.

Сегодня мы становимся свидетелями исторического события, сказал президент. Независимый нейтральный Туркменистан проводит активную политику «открытых дверей» и позитивного нейтралитета, которая находит широкую поддержку и признание международного сообщества, что свидетельствует о верности избранного нами курса миротворчества и конструктивного сотрудничества. Развитие транспортных сообщений становится сегодня одним из важнейших условий эффективного международного партнёрства, продолжил Бердымухамедов.

Говоря о строительстве транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в рамках данного проекта планируется также прокладка линий электропередачи и оптико-волоконной связи, и это усиливает роль магистрали в динамичном развитии региона.