Корреспонденты телеканала RT лишены аккредитации при конгрессе США. Об этом в среду сказала глава Исполнительного комитета корреспондентов радио и телевидения при конгрессе США Крейг Кэплэн, сообщает Newsru.com.

"Исполнительный комитет единогласно проголосовал 21 ноября за то, чтобы аннулировать аккредитацию у корреспондентов RT, - отмечается в распространенном заявлении. - Этот шаг предпринят вследствие того, что обслуживающая американское отделение RT компания T&R Productions зарегистрирована как иностранный агент в США". (Цитата по ТАСС).

Кэплэн разъяснил: "В правилах пресс-галереи конгресса ясно говорится, что аккредитация не может быть предоставлена тому, кто работает "на иностранное правительство или его представителей". После регистрации в качестве иностранного агента, как того требует Закон США о регистрации иностранных агентов (FARA), RT потерял право на журналистскую аккредитацию". Кэплэн потребовал от корреспондентов RT вернуть все выданные им постоянные пропуска в здание конгресса.

Телеканал RT зарегистрировался в качестве иноагента в США 13 ноября после попыток оспаривать позицию Минюста. Подразумевается, что каналу необходимо было назвать источники своего финансирования. RT объявил, что "недостаточно осведомлен о том, кто стоит за компанией, которой подчиняется американское отделение.

25 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий статус иноагента на иностранные СМИ, работающие в России. На какие именно - будет решать Минюст.