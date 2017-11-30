В Узбекистане создано Министерство инновационного развития - 29-го ноября президент страны Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий указ, сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на сайт президента страны.

В документе перечисляются проблемы, которые мешают Узбекистану внедрять инновационные идеи. В частности, отмечается, что при составлении государственных программ не анализируются достижения современной науки, в стране неправильно организованы фундаментальные и прикладные исследования, вопросы внедрения инноваций часто решаются в зависимости от узких ведомственных интересов. Все эти проблемы и предстоит решать новому министерству.

Ведомство будет работать в самых разных сферах, от экологии и здравоохранения до сельского хозяйства и образования. Оно займется внедрением природоохранных, ресурсо- и энергосберегающих технологий, передовых медицинских технологий, новых разработок в аграрной сфере, выявлением и поддержкой талантливой молодежи.

При этом с 1 января 2018 года будут ликвидированы Государственная комиссия по науке и технологиям и Агентство по науке и технологиям. Все их полномочия и сотрудники будут переданы новому министерству. Также упраздняется Фонд поддержки и развития научно-технической деятельности, который был подконтролен ликвидируемой комиссии по науке. Его средства поступят в распоряжение нового Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей.

Кто возглавит новое министерство – пока неизвестно. Контролировать его создание поручено премьер-министру Абдулле Арипову, советникам президента и генпрокурору Ихтиёру Абдуллаеву.