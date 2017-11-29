Письмо, написанное командующим Афганскими силами общественной защиты (АСОЗ) Абдуллой Фаттахом Фрогом и касающееся этнического состава нового полицейского подразделения по борьбе с беспорядками, привело к отставке самого Фрога и вызвало конфликт среди представителей таджикской элиты, пишет сегодня Фергана.

После того, как на минувшей неделе был опубликован этот документ, в котором командующий АСОЗ предложил неким должностным лицам пополнить подразделение за счет пуштунов, хазарейцев и узбеков, но не таджиков, МВД Афганистана, которому подчиняется АСОЗ, известило, что Абдул Фаттах Фрог отстранен от занимаемой должности и будет отвечать за письмо по всей строгости закона.

Первый заместитель главы МВД Афганистана Мурад Али Мурад, хазареец по происхождению, уточнил в беседе с корреспондентом «Ферганы», что МВД отстранило от занимаемой должности Фрога из-за его письма, которое спровоцировало недовольство некоторых представителей этнических таджиков.

По словам Мурад Али Мурада, «министерство будет следить за ситуацией и в скором времени сообщит о результатах расследования по этому делу».

Действительно, ряд таджикских лидеров в Афганистане выступили с заявлениями о своей готовности защитить права этого этноса и с прямыми обвинениями в адрес правительства о разжигании этнической розни в Афганистане. Так, губернатор провинции Балх Ата Мухаммад Нур 24 ноября в эфире подконтрольного ему телеканала «Mitra» в Мазари-Шарифе заявил, что публикация такого письма демонстрирует наличие в структурах правительства этнического фундаментализма. Нур подчеркнул, что это не первая подобная проблема, которая становится причиной возгорания конфликтов между этническими группами. «Это доказывает то, что в руководстве МВД сидят не профессиональные люди, они не знают свою работу. Но мы не будем сидеть сложа руки и предпримем шаги против таких заговоров». Нур тогда пообещал, что на днях в кабинете министров Афганистана и в его дипломатическом корпусе произойдут значительные перемены в пользу его сторонников.

Хафиз Мансур (таджик из Панджшера, в прошлом - пресс-секретарь Северного альянса), сказал корреспонденту «Ферганы», что, по его мнению, публикация такого рода писем, как письмо Фрога, ущемляет права афганских таджиков, потому что в нем специально указано, что надо призвать в ряды афганской полиции всех, кроме таджиков. «Это и называется ущемлением прав нас, таджиков", - считает Хафиз Мансур.

Однако в данном случае таджикские элиты не демонстрируют единства. Представитель этнических таджиков, председатель объединения предпринимателей Кабула, Башир Ахмад Бажен во время беседы с корреспондентом «Ферганы» 27 ноября отметил, что вопрос об ущемлении прав таджиков в МВД поднимают несколько политических спекулянтов, хотя этот этнос сегодня очень весомо представлен в МВД.

«Я лично как один из представителей таджиков не вижу никакой дискриминации и думаю, что расследование мое мнение подтвердит», - подчеркнул Башир Ахмад Бажен, который считается человеком из окружения премьер-министра Афганистана Абдуллы Абдуллы.

Несколько офицеров МВД, этнических таджиков, неофициально и на условиях анонимности сказали корреспонденту «Ферганы», что письмо Фрога не ущемляет права каких-либо национальностей, проживающих в Афганистане. По словам корреспондента, они в принципе согласны с заявлением главы МВД Афганистана Вайса Ахмада Бармака, сделанным в Кабуле для СМИ и гласящим, что в управлении АСОЗ «на сегодняшний день служит достаточно много таджиков, и автор письма как раз старался привлечь представителей в АСОЗ представителей других этнических групп, чтобы соблюсти там баланс».

Один из лидеров афганских хазарейцев, второй вице-президент страны Мохаммад Сарвар Даниш заявил, что есть политики, которые ждут момента, чтобы из мухи быстро сделать слона. По его данным, в АСОЗ входит 13.049 офицеров и рядовых, из их числа 7.030 являются таджиками, 3.287 - пуштуны, 918 - хазарейцы, 683 - узбеки, 199 - пашаи, 20 - белуджи, 25 - нуристанцы, 89 - арабы, 29 - аймаки, 77 - афганские туркмены. Что касается именно спецотряда в составе сил общественной защиты, о котором шла речь в письме, то он состоит из 500 бойцов, из них таджики - 391 человек, 60 человек - пуштуны, 29 - хазарейцы, 11 - узбеки, пятеро - пашаи, трое - арабы и один белудж. «Разве можно с таким составом говорить об ущемлении прав таджиков? Наоборот, этическую рознь по факту разжигают те, кто этот вопрос поднял, и кто хочет из этого получить свою выгоду».

Представители афганских узбеков, проживающие, в основном, на севере Афганистана, тоже не видят оснований для беспокойства таджиков. Депутат афганского парламента, сторонник генерала Дустума Башир Ахмад Таянч 27 ноября в беседе с корреспондентом «Ферганы» указал на то, что и в нынешнем афганском правительстве, и в МВД много таджиков, и что они в госорганах составляют едва ли не большинство: «Мы, узбеки, и другие этнические группы это принимаем, но за заявлениями о дискриминации таджиков стоят отдельные лица, которые хотят воспользоваться моментом и получить желаемое».

Корреспондент «Ферганы» отмечает, что дискуссия в связи с письмом вспыхнула непосредственно перед большим политическим собранием, которое планировалось провести в Кандагаре 29 ноября, но возможно, пройдет на день позже. 27 и 28 ноября инсайдеры говорили о том, что в собрании примут участие представители севера, юга, востока страны, и обсудят ее будущее, предстоящие в ней выборы, работу правительства и даже, возможно, вопрос об импичменте нынешнему президенту Ашрафу Гани. Губернатор Балха Ата Мухаммад Нур готовился стать там одним из основных действующих лиц, равно как и его единомышленники, такие как бывший глава МВД Юнус Кануни, бывший губернатор Герата Исмаил Хан и бывший министр обороны Бисмилла Мухаммади.

В преддверии собрания Нур и сделал ряд громких заявлений о разжигании этнической розни, имея целью сыграть роль главного защитника таджиков и укрепить свои позиции перед борьбой со своими оппонентами в центральной власти. Именно на это, утверждает корреспондент, намекают в своих комментариях и Таянч, и Даниш, и Бажен.