Хорватский генерал Слободан Пральяк умер после того, как он принял яд во время оглашения приговора Международного трибунала по бывшей Югославии. Об этом объявили по хорватскому телевидению, пишет Медуза.

Генерал во время заседания выкрикнул: «Пральяк не преступник. Я отвергаю ваш вердикт». Затем он поднял руку ко рту и выпил жидкость из небольшого флакона.

Заседание было прервано, в суд прибыли врачи, чтобы оказать Пральяку первую помощь. Каким образом Пральяк пронес яд в зал суда, неизвестно.

Пральяк принял яд после того, как суд на апелляции подтвердил его приговор за военные преступления во время вооруженного конфликта после распада Югославии в 1991 году. Генерал получил 20 лет за преступления против боснийских мусульман.

Ранее сообщалось, что гаагский трибунал приговорил к пожизненному заключению бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича.