Строительство новой линии электропередачи между Узбекистаном и провинцией Баглан в Афганистане принесет пользу не только крупным промышленникам, но и поможет решить проблему нехватки электроэнергии частного сектора, сообщает CA-News со ссылкой на TOLOnews.

Официальные лица Национальной энергетической компании Афганистана (DABS) 19 ноября заявили, что строительство нового энергетического проекта между Сурханом в Узбекистане и Пули-Хумри в провинции Баглан на севере-востоке Афганистана начнется в ближайшее время.

Проект по передаче электроэнергии в Сурхан-Пуль-э-Хумри между Афганистаном и Узбекистаном был согласован представителями двух стран в кулуарах Региональной конференции по экономическому сотрудничеству в Афганистане (RECCA), которая прошла 14-15 ноября в Ашхабаде.

«Этот проект начнется после визита делегации Афганистана в Узбекистан. Затем мы начнем практическую работу», — сказал глава DABS Аманулла Галиб.

Новый энергетический проект будет передавать электроэнергию, которая будет использоваться в основном для промышленности.

Президент Ашраф Гани заявил 19 ноября, что подпишет 14 соглашений с Узбекистаном в ходе предстоящего визита в Узбекистан. Одним из подписанных соглашений и станет проект по передаче электроэнергии в Сурхан-Пуль-э-Хумри.

Сегодня, 29 ноября, в Ташкент уже прибыли с рабочим визитом старший советник президента Афганистана по экономическим вопросам Хумаюн Каюми и специальный представитель президента по развитию сотрудничества со странами СНГ и Россией Мохаммад Шокир Коргар.