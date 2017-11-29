Целый ряд важных модельных законопроектов и планы на будущее наметили участники заседаний Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (МПА СНГ) по вопросам обороны и безопасности и Объединенной комиссии по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, которые прошли 28 ноября в Таврическом дворце (штаб-квартира МПА СНГ).

В разработке документов, их согласовании и экспертной оценке приняли участие депутаты парламентов государств Содружества, заинтересованные исполнительные органы власти и ведомства, а также ведущие специалисты и авторитетные учёные СНГ, сообщает пресс-служба МПА СНГ.

Особое внимание было уделено вопросам объединения усилий в борьбе с терроризмом, для чего были привлечены представители научно-исследовательского центра ФСБ России, который проведет в странах СНГ анализ законодательств в области борьбы с терроризмом и выработает общие рекомендации по совершенствованию законодательной базы.

«Было также принято решение по очень важному вопросу повестки дня, - отметили в пресс-службе. - Постоянная комиссия передает проект Модельного Наставления по международному гуманитарному праву в парламенты государств-участников СНГ для получения экспертных заключений. Это Наставление может стать правовой основой координации военной политики и практической деятельности вооруженных сил государств-участников СНГ в сфере имплементации международного гуманитарного права».

Участники заседаний обсудили вопросы регулирования ответственности за нарушения в сфере пограничной безопасности, что позволит активизировать процесс гармонизации национальных законодательств, приняли проекты модельных законов «О гражданской защите» и «Добровольной пожарной охране», которые будут направлены в парламенты для экспертной оценки.

Большинство модельных законов находит свое отражение в национальных законодательствах.