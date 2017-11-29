Строителей пятизвездочного отеля «Исмоили Сомони», который уже одиннадцатый год возводится в центральной части Душанбе, вновь освободили от уплаты НДС и таможенных пошлин.

В принятом парламентом страны законе «О госбюджете РТ на 2018 год» говорится, что в будущем году заказчики и генподрядчики строительства гостиницы «Исмоили Сомони» наряду с учебными учреждениями при импорте товаров освобождаются от уплаты НДС и таможенных пошлин.

«Импорт товаров, осуществляемый заказчиками и генеральными подрядчиками для строительства данных объектов, освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин по перечню и объёму, утверждаемому правительством республики», - говорится в тексте закона.

Отметим, что импортеры товаров для возведения данной гостиницы практически ежегодно освобождаются от уплаты налога и таможенных платежей.

Строительством данного объекта, заказчиком которого значится Исполнительный аппарат президента РТ, является холдинговая компания «Исмоили Сомони – 21 век». Возглавляет эту компанию Рахматулло Саъдуллоев – брат председателя «Ориёнбанка» Хасана Асадуллозода.

Церемония начала строительства пятизвездочного отеля «Исмоили Сомони» состоялась 15 марта 2006 года с участием президента Таджикистана. Общий бюджет строительства тогда оценивался в 30 миллионов долларов.

Территориально объект находится по столичному проспекту Рудаки на площади 1,5 га. Ожидается, что будущая гостиница будет располагать 350 номерами общей площадью 20 тыс. квадратных метров.

Выступая на церемонии начала строительства этого объекта, президент РТ выразил уверенность, что работы по его строительству будут полностью завершены в установленные сроки в течение 1,5 года.

Он также отметил, что в ходе строительства гостинцы будут созданы 700 новых рабочих мест. После завершения строительства 650 человек, в основном женщины и молодые девушки, будут обеспечены работой.