Сегодня на заседании нижней палаты парламента Таджикистана некоторые депутаты попросили мэрию Душанбе организовать процесс обучения водителей общественного транспорта города культуре.

При этом они предлагали создать специальные курсы по повышению культуры водителей.

Такие предложения от народных избранников исходили во время обсуждения предложения правительства Таджикистана по внесению корректировок в Закон РТ «О госбюджете 2017 года».

Была отмечена необходимость повышать уровень обслуживания населения, неукоснительное соблюдение правил перевозки пассажиров с учётом их безопасности, установленных маршрутов и остановок.

Согласно предложенным поправкам, поставка в страну оборудования для изготовления пластиковых карточек электронной оплаты и контроля проезда на пассажирском транспорте столицы будут освобождены от выплаты налога на добавленную стоимость и таможенных платежей.

По словам первого заместителя министра финансов страны Джамшеда Каримзода, на сегодняшний день в столицу уже завезены 70 наименований вышеназванного оборудования, до конца года будут завезены еще 230 наименований.

Общая стоимость завозимого оборудования составит свыше 18 миллионов сомони, а сумма свыше 4,3 миллиона сомони будет освобождена от НДС и ТП.

При этом вице мэр Душанбе Курбон Саидзода отметил, что после установления вышеназванного оборудования в автобусах и троллейбусах города проблема возвращения сдачи пассажирам будет полностью устранена, а сбор средств от пассажироперевозок возрастет в 4-5 раза.

Напомним, во второй половине июля текущего года на центральных линиях пассажирского транспорта города Душанбе была внедрена электронная система оплаты проезда. Тогда мэр города Душанбе Рустам Эмомали принял участие в тестировании системы электронной оплаты и контроля проезда на пассажирском транспорте.

Система разработана специалистами компании IBA-Group из Беларуси. Установку и наладку оборудования поручили отечественным компаниям в рамках взаимодействия государственных дочерних предприятий и частного сектора. Все этапы контроля и проверки системы планируется завершить к декабрю текущего года.