Эскизы моделей женской одежды, рассчитанной на все возраста и все времена года, подготовлены тремя ведомствами – министерством культуры, комитетом по делам женщин и семьи и комитетом по делам молодежи при правительстве РТ. Дизайн одежды уже готов, и в настоящее время эскизы находятся на рассмотрении правительства.

Все эскизы моделей «свойственны культуре таджиков», заявляет один из разработчиков проекта, и в ближайшее время они будут предложены таджикским женщинам.

"Эти эскизы подготовлены в целях предотвращения распространения среди таджикского народа чуждой культуры и в целях пропаганды национальной одежды таджичек", - заявила "АП" Махбуба Азизова, пресс-секретарь Комитета по делам женщин и семьи при правительстве.

"Мы совместно подготовили «Инструкцию с рекомендованными видами одежды для девушек и женщин Таджикистана», и направили ее в правительство, которое ее должно утвердить", - отметила она.

В Минкультуры же «АП» сообщили, что как только в правительстве дадут добро, эскизы женской одежды будут опубликованы на сайте ведомства. А пока рассказали примерную суть данной инструкции.

В инструкции приведены рекомендации, как должна одеваться, к примеру, женщина, работающая в госструктурах.

Кроме того, там есть и эскизы женских нарядов для национальных и государственных праздников, а также семейных торжеств.

Есть там рекомендация и о том, как должна одеваться жительница Таджикистана в выходные дни, и много других рекомендаций относительно женского гардероба.

Все эскизы подготовлены для женщин, начиная от 7 лет до 60 и более. К примеру, есть там рекомендация, что должна носить 20-летняя девушка и что может одевать пожилая женщина.

В инструкции подробно описано, из каких тканей должна быть сшита одежда. К примеру, зимняя должна быть пошита из плотной хлопковой ткани. В летних моделях присутствует атлас, адрас, чакан.

Напомним, один из пунктов поправок в закон об упорядочении традиций и обрядов касался обязательной защиты национальной одежды. Это дополнение было внесено в виде статьи 14 прим 1 в главу 4 «Обязанности физических и юридических лиц при проведении свадеб и мероприятий».

Относительно свадеб, то уже сейчас в приглашениях для брачующихся указывается, что женщинам и девушкам в хиджабах запрещено входить в ЗАГС.

«Женщинам и девушкам в хиджабах и сатрах запрещено входить в здание Душанбинского ЗАГСа в соответствии с частью 5 статьи 10 закона “Об упорядочении традиций и обрядов”. В ЗАГС молодожёны должны приехать на четырех машинах, не более», - говорится во всех приглашениях, которые получают молодые пары перед регистрацией брака.