Глава правительства Таджикистана, президент Эмомали Рахмон подписал сегодня правительственное распоряжение об объявлении выговоров главам Налогового и Таможенного комитетов Таджикистана.

Как сообщается на сайте главы государства, в соответствии со статьей 32 Закона Республики Таджикистан «О государственной службе» за ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей объявить выговор Давлатзода Нусратулло — председателю Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан и Абдуфатоху Гоибу – начальнику Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан.

Ранее утром Эмомали Рахмон выразил недовольство уровнем контроля за качеством ввозимых в страну продуктов питания, в частности, птичьего мяса.

По словам президента, «ввозимое мясо птицы является низкокачественным и порой просто вредно для употребления».

По этой причине решениями правительства страны с занимаемых должностей были освобождены директор Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции республики Ибодулло Курбониён, глава Службы ветеринарного контроля Минсельхоза Таджикистана Шерали Вазиров и начальник Госслужбы по санитарному и эпидемиологическому контролю Минздрава Холмахмад Каримзода.

Стоит отметить, обычно госчиновников Таджикистана снимают с постов без разъяснения для граждан страны причин, что обычно порождает много слухов и домыслов. Это первое за последнее время публичное снятие с должностей лиц, занимающих довольно высокие государственные посты, с разъяснением причин.