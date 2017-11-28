Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал постановление "О праздновании 80-летия со дня рождения первого президента Республики Узбекистан, выдающегося государственного и политического деятеля Ислама Абдуганиевича Каримова". Текст документа опубликован во вторник в узбекских СМИ, сообщает "Настоящее Время".

Как отмечается в документе, постановление принято с учетом "огромных исторических заслуг первого президента Узбекистана Каримова в обретении республикой независимости, обеспечении поступательного развития страны, а также в целях продолжения работы по увековечению его памяти".

Среди запланированных мероприятий – официальное открытие в январе 2018 года монументальной гробницы Каримова в Самарканде и установка ему памятника в городе Карши – областном центре на юго-западе Узбекистана.

Также в планах создание документального фильма о жизни и деятельности Каримова, издание посвященных ему книг (в том числе "Хроники деятельности первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова") и тех книг, которые Каримов написал сам. В Самарканде также пройдет международная научная конференция "Ислам Каримов – основатель независимого государства Республика Узбекистан".

В первом квартале 2018 года запланировано подведение итогов конкурса на лучшую научно-популярную статью, посвященную памяти Каримова. В образовательных учреждениях, воинских частях, трудовых коллективах и махаллях (местные органы самоуправления) с участием известных литераторов и ученых пройдут встречи, посвященные его памяти.

Каримов родился 30 января 1938 года и был бессменным президентом Узбекистана с 1991 года. О его смерти официальный Ташкент сообщил 2 сентября 2016 года.