Национальная разведывательная организация Турции создала специальную группу для поиска сторонников духовного лидера Фетхуллаха Гюлена за рубежом. Об этом сообщило агентство «Анадолу». Когда конкретно она была сформирована, не уточняется, пишет ИА Фергана.

Группа упомянута в связи с задержанием турецкого бизнесмена Мемдуха Чикмаза, которого подозревают в финансировании Гюлена и его сторонников. Чикмаз с начала 2016 года проживал в Судане. Власти Турции утверждают, что он перевел гюленистам миллионы долларов. Разведка установила его местонахождение несколько месяцев назад. Он был арестован (предположительно, при участии местных спецслужб) и переправлен в Стамбул.

Провластный турецкий журналист Чем Кючюк, комментируя создание специальной группы, заявил, что ей выделен значительный бюджет. Он добавил, что она готова возвращать гюленистов в Турцию «любыми средствами». Ранее журналист утверждал, что разведка готова устраивать их похищения.

По подозрению в причастности к попытке госпереворота 2016 года в Турции были арестованы десятки тысяч человек. Власти также ищут подозреваемых среди эмигрантов за рубежом и добиваются их выдачи. Так были экстрадированы десятки людей, их выдали Саудовская Аравия, Болгария и некоторые другие страны. В турецкой проправительственной прессе был опубликован телефон, по которому эмигрантам, проживающим в Европе, предлагалось доносить на известных им сторонников Гюлена.

Активность турецкой разведки, собиравшей сведения о гюленистах за рубежом, уже привлекла внимание местных властей в некоторых европейских странах. В связи с ее деятельностью были начаты расследования в Германии и Швеции. Шведская прокуратура заявила, что виновные могут быть объявлены персонами нон грата или даже отправлены в тюрьму.

В октябре стало известно о пропаже двух граждан Турции в Алма-Ате, откуда они собирались вылететь в Европу. Жена одного из них рассказала, что ее супруга похитили из самолета неизвестные люди. Позднее выяснилось, что оба похищенных (по некоторым данным, в прошлом они работали учителями в одной из школ, близких к движению гюленистов) принудительно доставлены на родину и отправлены под арест.

В ноябре появилась информация, что ФБР проводит расследование, в котором фигурирует бывший советник президента США Майкл Флинн. Следователи проверяли сведения о том, что он встречался с официальными представителями Турции, и что ему предлагали похитить Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США, и переправить на родину. По неофициальным данным, за это ему предлагали награду в $15 млн. Адвокаты Флинна, как и представители Турции, планы похищения Гюлена отрицают.

Попытка переворота в Турции была совершена в июле 2016 года. Группа военных захватила ряд стратегических объектов, но вскоре мятеж был подавлен силовыми структурами, оставшимися на стороне властей. В столкновениях погибли несколько сотен человек. Власти Турции обвинили в мятеже Гюлена и его сторонников. Десятки тысяч человек были задержаны и уволены из государственных структур. Задержания продолжаются до сих пор. Кампания сопровождается многочисленными нарушениями прав человека, включая произвольные аресты и пытки. Критики официальной версии считают, что мятеж был инсценировкой властей, которую использовали как повод для репрессий и диктатуры.