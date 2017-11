President Emomali Rahmon has sacked the heads of the Agency for Standardization, Metrology, Certification and Trade Inspection, the Veterinary Service at the Ministry of Agriculture and the State Service for Sanitary and Epidemiological Supervision for failing to fulfill their duties properly.

