30 ноября в Минске пройдет сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Сессия пройдет в узком составе и в формате пленарного заседания, сообщает пресс-центр ОДКБ. В ней примет участие Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.

По данным источника, главы государств обсудят тенденции развития международной ситуации и принимаемые меры по укреплению коллективной безопасности ОДКБ. Планируется принятие Декларации глав государств – членов ОДКБ в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием создания ОДКБ. В СКБ входят главы государств - членов ОДКБ: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Председателем СКБ ОДКБ в межсессионный период 2016-2017 года является Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

На рассмотрение президентов планируется вынести проект Решения «О Плане реализации Стратегии коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года».

Учитывая, что в 2017-2018 гг. председательство в ОДКБ переходит к Казахстану, президент страны Нурсултан Назарбаев представит на СКБ ОДКБ приоритеты Казахстана на период председательства в следующем межсессионном периоде.

В Повестке дня сессии СКБ ОДКБ ряд политических заявлений глав государств - членов ОДКБ по актуальным проблемам международной безопасности.

Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров в своем Ежегодном докладе проинформирует по вопросам деятельности ОДКБ в 2016-2017 гг. и реализации решений, принятых на предыдущей сессии СКБ ОДКБ.

Будут также рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей Организации, а также структуры Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ, распределения квотных должностей в Объединенном штабе, принятия бюджета ОДКБ на 2018 год.

Ожидается, что будут подписаны соответствующие документы, касающиеся сотрудничества в сфере информационной безопасности и совершенствования мер по противодействию незаконной миграции, подписаны решения СКБ ОДКБ об эмблеме и флаге Организации, а также учреждения геральдического знака формирований сил и средств коллективной безопасности.

Всего в Повестке дня сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ более 20 вопросов.

Перед началом сессии СКБ ОДКБ состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, в ходе которого будут обсуждаться проекты Повестки дня предстоящего заседания СКБ ОДКБ и выносимые на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ документы.

В работе сессии СКБ ОДКБ примет участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.