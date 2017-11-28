Четвертое заседание глав национальных библиотек стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС) открылось 27 ноября в Душанбе. Заседание проходит в здании Национальной библиотеки страны в Душанбе и продлится до 29 ноября, сообщили в Минкультуры РТ.

В совещании принимают участие главы национальных библиотек 10 стран-членов ОЭС – Таджикистана, Афганистана, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Турции Туркменистана и Узбекистана.

Участники обсуждают вопросы сотрудничества между национальными библиотеками стран ОЭС, как в двухстороннем, так и в многостороннем формате.

Обсуждаются вопросы информационного обмена, реставрации и защиты книг, обмена опытом и специалистами в библиотечной сфере, возможность создания единого информационного сайта национальных библиотек стран ОЭС.