Для эффективного контроля здоровья скота, быстрого реагирования и сдерживания вспышек заболеваний и инфекций, главы и ответственные сотрудники ветеринарных служб правительств Афганистана, Ирана, Пакистана и Таджикистана собрались сегодня в Тегеране для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес и укрепления сотрудничества в области трансграничных заболеваний животных.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в Афганистане в тесном сотрудничестве с Генеральной дирекцией по охране здоровья животных министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана, организовала двухдневное четырехстороннее совещание по контролю за трансграничными заболеваниями животных.

Мероприятие проводится при поддержке Иранской ветеринарной организации, министерства сельского хозяйства Ирана, а также в координации с ФАО в Иране. Совещание проводится при финансовой поддержке правительства Японии, в рамках проекта ФАО в Афганистане «Обеспечение устойчивости животноводческих хозяйств путем усиления контроля ящура и других трансграничных заболеваний животных».

В официальном пресс-релизе ФАО в Таджикистане отмечается, что стартовавший в 2014 году проект на сумму более 16 млн. долларов, направлен на оказание помощи животноводам для содержания их скота в здоровом состоянии. В рамках проекта также проводятся ежегодные двухсторонние встречи соседних стран (Афганистан, Иран, Пакистан и Таджикистан) для решения вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе по перемещению животных через границы сопредельных стран и связанных с этим рисков распространения заболеваний. Четыре страны провели ряд двухсторонних встреч, подписали двухсторонние меморандумы о взаимопонимании и предложили разработать региональный план для управления трансграничными заболеваниями животных.

В целом, в фокусе дискуссии глав и экспертов ветеринарных служб на четырехстороннем совещании будут меры по контролю и профилактике, предпринимаемые в настоящее время и меры по борьбе с чрезвычайными ситуациями, необходимые в случае вспышек заболеваний (сбор образцов, ограничения на передвижение, экстренные прививки и т.д.) Сотрудники ветеринарных служб также обсуждают вопросы наблюдения за заболеваниями, расследования вспышек и путем тематических исследований изучают жизнеспособные варианты контроля движений животных вдоль общих границ. Совещание способствует коммуникации, сотрудничеству и координации, обмену техническими знаниями, повышению осведомленности, подготовке кадров и созданию потенциала, а также обмену информацией.

Ожидается, что четырехстороннее совещание приведет к разработке обоюдовыгодного регионального подхода к контролю трансграничных заболеваний животных. Подписание многостороннего Меморандума о взаимопонимании между Ветеринарными управлениями Афганистана, Ирана, Пакистана и Таджикистана позволит укрепить сотрудничество и координацию по контролю трансграничных заболеваний животных, особенно ящура и чумы мелких жвачных в интересах сохранения здоровья и средств к существованию местных сообществ, одновременно повышая экономический рост благодаря укреплению здоровья и продуктивности животных. В дальнейшем международное сообщество, как ожидается, получит выгоду от прозрачной отчетности о заболеваниях и лучшего понимания рисков, связанных с ящуром и чумой мелких жвачных.