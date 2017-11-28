27 ноября в Штаб-квартире Шанхайской организации сотрудничества состоялся второй концерт из уже ставшего традиционным цикла музыкальных вечеров под названием «Девять волшебных нот».

Открывая камерный вечер фортепианной музыки, Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов отметил, что «музыка не имеет границ, она несет в себе частички культур наших народов, сливающихся в единую музыкальную мозаику". "Музыка — это язык любви, добра и счастья, посредством которого виртуозы общаются с человечеством, передавая им призывы к миру, гармонии и процветанию", - сказал он.

«История музыки глубока как история наших стран, своими корнями уходящая во времена Великого шелкового пути. Ее связующая нить объединяет людей вне зависимости от национальности, вероисповедания и философских воззрений», - заключил Рашид Алимов.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Узбекистан в КНР поблагодарил организаторов за возможность принять участие в проекте и рассказал о традициях музыкальной культуры своей страны.

Концертная программа была исполнена знаменитой узбекской пианисткой Мадиной Файзиевой. Виртуозно и мощно прозвучали величайшие произведения Баха, Шопена и Рахманинова. Файзиева увлекала гостей то трелями птиц, то звуками ветра и песчаных бурь композитора Дмитрия Янов-Яновского, то погружала в духовную камерную атмосферу музыкальных шедевров европейских композиторов.

По завершению программы, Файзиева в качестве сюрприза на «бис» сыграла благозвучную китайскую мелодию «Река Люянхэ», вызвавшую глубокие эмоции у китайских слушателей, а также «Вояж» — путешествие по реке Сена в Париже, известного узбекского композитора Отажонова.

В рамках программы была развернута фотовыставка, посвященная архитектурным шедеврам Узбекистана, его истории, традициям и известным всему миру достопримечательностям. Великолепные архитектурные сооружения исторических городов Самарканда и Бухары, Хивы и Шахрисабза позволили гостям совершить виртуальное путешествие в самое сердце величайшего трансконтинентального торгового маршрута в истории человечества — Великого шелкового пути.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайные и Полномочные послы Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Непала, Шри-Ланки, Туркменистана, Временные поверенные в делах Индии, Турции, Афганистана, Постоянные представители государств-членов при Секретариате ШОС, а также дипломаты посольств стран «шосовской семьи», представители МИД КНР.

Мадина Файзиева является Лауреатом Международного конкурса пианистов «Palma d`Oro» в г.Финали Лигурии, Международного конкурса пианистов «I Braushweig classic open» в г. Брауншвейг, Лауреатом премии министерства культуры и спорта Узбекистана «Браво» за воспитание пианистов — Лауреатов международных конкурсов.

Второй концерт цикла музыкальных вечеров под названием «Девять волшебных нот» состоялся в рамках комплексной программы Секретариата «ШОС — наш общий дом».