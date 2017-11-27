В самом центре Москвы псевдоинкассаторы ограбили банк "Европейский стандарт". Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пропажу обнаружили утром 24 ноября, хотя прессе о ней известно стало только 27 ноября.

Источник отметил, что было вскрыто хранилище, где находилось не менее 5 миллионов долларов США.

При этом каких-либо повреждений хранилища полицейскими обнаружено не было. По словам источника, следствие выяснило, что похитили деньги и скрылись неизвестные из числа сотрудников банка.

В полицейском главке столицы при этом сам факт пропажи денег в одной из кредитно-финансовых организаций в Москве подтвердили. Однако там утверждают, что подтверждена пропажа не пяти миллионов долларов США, а одного миллиона рублей.

Ведется розыск подозреваемых в ограблении банка. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере