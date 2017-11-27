Жительнице джамоата Гулакандоз Джабборрасуловского района 31-летней Санавбар Насруллоевой помогли вернуться на родину из Сирии с двумя детьми, сообщил «АП» источник в правоохранительных органах области.

По словам источника, Насруллоева в 2015 году вместе с тремя детьми и мужем выехала в Москву.

«Там ее муж познакомился с какими-то людьми и сказал ей, что в России нет подходящей работы и они поедут в Турцию на заработки, там высокооплачиваемая работа. В скором времени они уехали в Турцию», - сообщил источник.

Со слов женщины, как сообщает источник, «в аэропорту Турции их встретили двое мужчин - один таджик, другой узбек - которые были вооружены».

«Увидев это, женщина стала сопротивляться и говорить, что с детьми не поедет с этими людьми, однако ее муж сказал, что обратной дороги нет, и если не подчинимся, они их убьют, - сообщил источник. - Из страха она послушала мужа и затем выехала с мужем и детьми в Сирию».

Источник, далее ссылаясь на слова Насруллоевой, отметил, что в Сирии ее муж получал ежемесячно $200 и этого им хватило лишь на неделю.

«Спустя 10 месяцев ее мужа убили, она осталось одна на чужбине с тремя детьми, - сообщил источник. - Во время бомбардировки был убит ее 5-летний сын, двое других детей – 13-летний сын – 9-летняя дочка - были ранены. Те, с кем работал ее муж, хотели выдать ее замуж, но она притворилась больной. Посредством Whatsapp она связалась с родными и нашла пути, чтобы дойти до Турции. Там она обратилась в Консульство Таджикистана, где ей помогли и отправили ее в Душанбе».

Источник отказался от более подробных комментариев.