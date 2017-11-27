ОМВД по городу Истаравшану объявило в розыск женщину, которая «возможно связана с исчезновением 9-летней Ганджины Каюмовой», которая пропала летом этого года.

По словам источника «АП» в ОМВД по городу Истаравшан, «после изучения записей камеры видеонаблюдения в день, когда Ганджина потерялась, было выявлено, что неизвестная женщина ходит за девочкой».

«Это подтвердили записи с трех камер видеонаблюдения, - отметил источник. - Традиционно в сельских местностях все друг друга знают, если даже не лично, то лицо могут узнать. Однако мы прошлись по городу и близлежащим кишлакам, опросили жителей, но никто не знает эту женщину, и такой человек в Исфаре вообще не живет».

Он добавил, что «не может утверждать, что именно эта женщина и украла Ганджину».

«Однако отсутствие информации о ней вынудило нас объявить ее в розыск», - подчеркнул он, отметив, что в течении недели после объявлении подозреваемой в розыск в ОМВД не поступила информация или какие-либо данные о ней.

Он также сообщил, что в случае, если у кого-нибудь появится информация, то можно обратиться по номерам: 988567878, 926420200, 928567878, 939389999.

Отец Ганджины - Уктам Каюмов обещает подарить людям, которые найдут его дочь, двухкомнатную квартиру. Он также надеется, что женщина «с видеокамер» найдется и вместе с ней его дочь.

«Если бы она была жительницей Исфары, то ее бы нашли. Мы расспрашивали людей, обходя каждую улицу, дошли даже до Айни и Панджакента, однако никто не знает такую женщину», - отметил Каюмов.

По его словам, фотографии Ганджины также распространены по Узбекистану, Кыргызстану и Казахстану, поскольку родные предполагает, что злоумышленники могли вывезти Ганджину из страны.

Напомним, ученица 2 класса школы №4 города Истаравшана Ганджина Каюмова пропала днем 25 августа на центральном базаре города.

В это время девочка была на базаре вместе со своим отцом, однако пока он делал покупки, Ганджина потерялась.

«Два человека с рынка сказали, что видели ее, когда она выходила с территории рынка, по камерам видеонаблюдения тоже видно, что она вышла с рынка, но куда она потом делась, мы так до сих пор и не знаем», - сказал отец девочки.

Министерство внутренних дел РТ обращается к жителям страны с просьбой помочь в поисках девочки, и если они владеют какой-либо информацией о ее местонахождении, просит сообщить по телефонам: 918-80-45-12 и 927-53-33-55.