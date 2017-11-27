В Гиссарском районе Таджикистана приступили к сборочному производству тракторов ОАО «Минского тракторного завода». Открытие центра состоялось в минувшую субботу, сообщает посольство Беларуси в Душанбе.

На первоначальном этапе планируется собрать 50 единиц техники марки «Беларус-80.1» и «Беларус-82.1» с наращиванием объемов сборки до 300 единиц в год и более.

Посольство РБ в РТ

«Отличительными особенностями гиссарской сборки являются создание производства «с нуля» и ее включение в Постановление правительства РТ «Об особо важных объектах», - говорится в сообщении белорусской дипмиссии в РТ.

Отмечается, что в январе-сентябре этого года белорусская сторона поставила более 200 тракторов производства ОАО «МТЗ» дехканским хозяйствам Таджикистана.

«На 2018 год стоит задача наладить в Гиссаре производство прицепной и навесной техники ОАО «Бобруйскагромаш» и самоходных косилок ОАО «Гомсельмаш». В планах освоение выпуска коммунальной техники ОАО «Минский автомобильный завод», пожарной техники ООО «Пожснаб» и специальной техники ОАО «Амкодор». Ввод в эксплуатацию большого сборочного цеха позволит производить более 10 наименований техники для ее последующей реализации в республике и сопредельных государствах центральноазиатского региона», - подчеркивается в сообщении.

Посольство РБ в РТ

Ожидается, что на базе сборки также будет проводиться работа по организации учебного центра по подготовке квалифицированных технических специалистов для эксплуатации и обслуживания сельскохозяйственной техники белорусского производства.

Посольство РБ в РТ

«Создание сборочного производства сельскохозяйственной техники в Гиссаре позволит обеспечить потребность предприятий АПК Таджикистана в высокопроизводительной, уникальной технике, решить задачу импортозамещения по данному виду продукции, а также обеспечить рабочими местами граждан республики», - заключают в посольстве РБ в РТ.