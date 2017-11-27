В Худжандском горсуде завершилось рассмотрение судебного процесса в отношении известного в Согде кардиохирурга Абдумалика Саломова. Его обвиняли в том, что он имел связи с запрещенным в Таджикистане движением «Салафия».

Суд признал виновным Саломова по статье 307, ч.3 (участие в деятельности политических партий, общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, а также оказание содействия в их деятельности с использованием средств массовой информации, сети интернет или иным способом) Уголовного Кодекса Республики Таджикистан.

Суд приговорил Абдумалика Саломова к пяти с половиной годам лишения свободы.

Проходившие с ним по делу двое сподвижников - Илхом Гаффоров (одноклассник Саломова) и Сайдулло Мирзоев (друг доктора), также признаны виновными по вышеуказанной статье, и получили по пять лет.

Срок наказания все осужденные будут отбывать в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, отметил источник в Худжандском горсуде.

Кардиохирургу Абдумалику Саломову - 41 год. Он выпускник Таджикского медицинского университета. Долгие годы работал в Московском Центре сердечно-сосудистой хирургии им.Бакулева и Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского Минобороны РФ. В Москве он защитил кандидатскую диссертацию.

В 2015 году Абдумалика Саломова пригласили на работу в Согдийский областной Центр сердечно-сосудистой хирургии, где провел множество уникальных операций.

Саломов был задержан в конце сентября. Однако информация о задержании стала известна СМИ только через месяц. В областной прокуратуре ранее сообщили "Озоди", что доктор был задержан за то, что постоянно участвовал в «махфили палав» (собрание с угощением пловом), которые организовывали согдийские салафиты.

Движение «Салафия» признано в Таджикистане экстремистским и с 2009 года его деятельность на территории республики запрещена.