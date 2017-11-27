В каждой гостинице Узбекистана с 1 января 2018 года в пользование постояльцев будут предоставлены Коран, молитвенный коврик и специальные знаки, указывающие направление в сторону священной Каабы в Мекке (туда мусульмане должны поворачиваться во время молитвы). Об этом сообщает радио «Озодлик» со ссылкой на Государственный комитет по туризму.

«Мы вводим данный порядок для того, чтобы создать удобства для выполнения религиозных обрядов гостей, которые будут посещать Узбекистан», – рассказал журналистам радиостанции сотрудник комитета, имя которого не называется. Он добавил, что также в гостиницах будут храниться Библия и Тора.

«Такое правило существует во многих гостиницах за рубежом. Во многих зарубежных гостиницах можно встретить Библию», – отметил сотрудник комитета.

В середине ноября стало известно, что молельная комната открылась в Международном аэропорту имени Ислама Каримова в Ташкенте. Также в аэропорту открыли место для малого омовения по мусульманским традициям.

Представители авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», комментируя данную инициативу, тоже ссылаясь на зарубежный опыт. По их словам, молельные комнаты есть во многих аэропортах мира.

В Узбекистане развитию туризма в последнее время уделяется большое внимание. Так, недавно была подготовлена группа тренеров, которая станет обучать сельчан открывать гостевые дома для туристов. Это позволит путешественникам исследовать отдаленные районы, где нет гостиниц и пансионатов. 9 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил на заседании Самаркандского областного Кенгаша (совета) народных депутатов, что туристическая отрасль способна приносить региону в несколько раз больше прибыли, чем хлопковая.

Вместе с тем, положение мусульман в республике нельзя назвать устойчивым, хотя эту религию исповедуют 94 процента местных жителей. Во времена правления Ислама Каримова для верующих ввели ряд негласных ограничений – мужчинам запретили носить бороды, женщинам – традиционную мусульманскую одежду. Запрещены были и молитвы на рабочем месте. Количество мечетей, за 1988-1993 годы выросшее с 300 до шести тысяч, затем было сокращено примерно до двух тысяч.

При новом президенте Мирзиёеве в религиозной сфере наметились некоторые послабления. Так, в 2017 году в месяц Рамадан во многих центральных мечетях Ташкента разрешили читать азан (призыв к молитве) через громкоговорители. Ранее это запрещалось – утверждалось, что громкие звуки мешают гражданам спать. В июне Мирзиёев поручил пересмотреть черный список «неблагонадежных верующих». Тем не менее, узбекские мусульмане по-прежнему жалуются на преследования.