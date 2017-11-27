Извержение вулкана Агунг на острове Бали в Индонезии привело к тому, что почти 60 тыс. туристов оказались заблокированы в аэропорту острова, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Среди них оказались из приезжие из России, пишет РБК.



Аэропорт острова оказался закрыт на сутки. Всего было отменено или задержано 445 рейсов. Воздушное авиасообщение было прервано из-за пепла, который вырывается из кратера вулкана. Reuters отмечает, что это ограничивает авиасообщение и с другими островами, для которых Бали играет роль транспортного хаба. Всего в прошлом году остров посетили 5 млн. туристов.



Местное агентство по борьбе со стихийными бедствиями отмечает, что звуки извержения слышны на расстоянии 12 км от кратера. В ведомстве отметили, что крупное извержение неизбежно.



Reuter приводит цитату одного из туристов, гражданина России по имени Дмитрий. «Я не очень взволнован, но мои друзья в России за меня беспокоятся», — сказал он.



Ранее стало известно, что местные власти подняли до максимума уровень вулканической угрозы на Бали. Столб пепла из вулкана Агунг уже достиг высоты более 7 км. Все местное население в радиусе 10 км было эвакуировано.